Cristiano Ronaldo termina con especulaciones de manera tajante; ¿Llega a Madrid?

Uno de las novelas que se renueva durante casa mercado de pases es el posible futuro de Cristiano Ronaldo. Se ha mencionado que puede llegar al Manchester City, una posible llegada para jugar al lado de Leo Messi en el PSG y hasta un posible vuela al Real Madrid.

Con tanta especulación que ha solido afectar al actual proyecto de la Juventus, el portugués mostró su disgusto por la situación. Por esto, él decidido tomar cartas en el asunto y romper su silencio.

En el proceso, Ronaldo quiso terminar esta situación y poder enfocarse en el comienzo de la Serie A este fin de semana.

Comunicado del jugador

El goleador de 36 años decidió emitir un comunicado en inglés en lo que fue un poste en su cuenta de Instagram para dejar las cosas claras. En este mensaje, el portugués se vio obligado a “exponer su posición” por causa de las especulaciones que han rondado en los medios.

“Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios, es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal”, inició.

Después salió a desmentir que un rumorado regresa a Valdebebas, lugar donde ganó cuatro Champions Leagues y se convirtió en el máximo goleador del equipo.





“Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabada. En palabras y en números, en trofeos y títulos, en récords. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los aficionados del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la afición merengue, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío,” expresó.

“Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Sigo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son sólo palabras”, concluyo el mensaje.

Juventus se prepara para luchar pr el Scudetto que perdió el año pasado al ser superados por el Inter. Su primer partido de la próxima campaña será de visita cuando enfrenten a Udinese.

