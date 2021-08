PSG recuperará su dinero por Leo Messi en ventas de camisetas: ¿Verdad o mentira?

Uno de los temas que ha sido prevalente durante esta semana de llegada de Leo Messi al PSG ha sido el tema de la venta de camisetas que generó records a nivel mundial.

El flamante jugador del cuadro parisino no ha pisado el césped del Parque de los Príncipes en un partido de fútbol y ya comienza a dar mucho que hablar en el mundo del marketing. En un espacio de 24 horas se agotó la disponibilidad de sus camisetas con el número 30.

Y desde antes que se supo esta cifra, se hablaba sobre el tema inversión de Nasser El-Khelaïfi y todas las entidades que apoyan a este equipo y qué tan rápido iban a recuperar el dinero que invirtieron en la llegada del jugador solamente con la venta de estas camisetas.

Durante ese periodo, se vendieron un total de 832,000 camisetas, algo que ningún otro jugador en la historia ha hecho. De acuerdo al diario La Verdad, esto generó un total de 105 millones de dólares.





Play



Can Shirt Sales Actually Pay for A Player? With Juventus selling an insane 520k Ronaldo jerseys in only 24 hours we ask the question, can shirt sales actually pay for a transfer? We have a look at the numbers and find out if it's a myth or a possibility… Written by Luci Kelemen Check him out on twitter: twitter.com/luci_kelemen Music Licensed By: The… 2018-08-18T15:00:04Z

Se espera que esa tendencia siga, especialmente cuando se acerque su debut con el equipo parisino a mediados del mes de febrero. ¿Pero será esto el caso con la nueva superestrella del Paris-St. Germain?

El mito de la venta de camisetas

Se dice cada club puede recuperar el dinero gastado en una transferencia o salario de un jugador de alto nivel.

Si se vendieron alrededor de 830,000 camisetas a un precio promedio de €100 (mantendremos el número redondo), ¿cuánto dinero le llegaría al PSG?

Cabe recordar que Messi estará ganando €75 millones en los próximos dos años, además de un bono de €25 millones por solamente firmar. Un total de ‹€100 millones.

Según este número, se calcula que se han generado €83 millones solamente en ventas de camiseta. Ahora viene el tema de la distribución de ese dinero.

La repartición de ganancias: ¿Quién recibe qué?

Cuando se comienza la distribución del dinero, se aparece una realidad totalmente diferente. Compañías como Nike, Puma y Adidas entre otras, normalmente reciben entre el 85-90 por ciento de esta ventas.

Mientras tanto los clubes reciben el resto de ese dinero, que termina siendo entre el 10-15 por ciento restante.

¿Por qué hacen esto?

La razón es muy simple. Los compañías de indumentaria ya tienen un acuerdo financiero con con el equipo que visten como parte del acuerdo de patrocinio que algunos hacen por varios años.

[ 🔴🔵EXCLU LA SOURCE ] Vous le savez le #PSG a frappé un grand coup en signant un contrat exclusif avec #Jordan pour 3 ans. L’année prochaine devait être la dernière sauf que j’ai le plaisir de vous annoncer que l’aventure va se prolonger d’une année au moins. #PSG #Jordan pic.twitter.com/fpClq2sOFF — La Source Parisienne (@lasource75006) April 27, 2020

En el caso del PSG, el equipo tiene un acuerdo de tres años por €200 millones con Nike. Este cuadro, activó una cláusula de opción por un año más para extender su vínculo con la empresa estadounidense. Hay que mencionar que PSG es el único equipo de fútbol en el mundo que también tiene un acuerdo para usar la marca Jordan.

En total, el Paris Saint-Germain recibe €80 millones con los acuerdos con Nike y Jordan Brand, acuerdo que tienen desde el 2018.

Hay ciertas instancias en las que los equipo pueden recibir más dinero si se alcanzan ciertas cifras de ventas.

Eso fue una cláusula que tenía el FC Barcelona en su momento. El club tenía un bono anual de €30 millones anualmente por la venta de camisetas de Messi que se pagarían por encima de los €200 millones que ganaban.

Para que el Barça pudiese llegar a esos niveles, tendrían que vender casi dos millones de camiseta a un promedio de €100 cada unidad para recibir dicho bono.

Usando esos número, digamos que el PSG llegue a vender dos millones de unidades. Esto significaría que el equipo parisino no podría alcanzaría a cubrir los €35 millones de su salario anual este año. Si lo mira durante la vida del contrato de Messi, no llegarían ni cerca a cubrir los €100 millones que eventualmente le pagarían al argentino.





Play



Video Video related to psg recuperará su dinero por leo messi en ventas de camisetas: ¿verdad o mentira? 2021-08-15T06:22:23-04:00

Ni con el acuerdo que tiene Liverpool con Nike por cinco años en el que tienen una comisión del 20 por ciento, tampoco llegarían a cubrir esos números.

Así que ese frase que siempre tiran en los medios y redes sociales, ya se sabe que no es verdad.

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Fiesta y sufrimiento en la presentación de los fichajes del PSG: ¿Ganó?