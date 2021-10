Rayo Vallecano vs FC Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona buscará los 3 puntos ante Rayo Vallecano para dejar de lado la derrota en el Clásico. Aquí lo puedes ver en vivo.

En medio de una crisis que parece no tener final, el equipo del cuestionado entrenador Ronald Koeman, buscará levantarse tras la derrota ante su eterno rival de toda la vida para levantar cabeza y salir de la mitad de la tabla.

“Es un equipo que ha subido en el último momento, pero que está haciendo una gran temporada hasta ahora. Son agresivos. Tenemos el recuerdo del partido de Copa, en el que esperamos un partido complicado. Si seguimos la línea de los últimos partidos de casa, tenemos posibilidades de ganar”, expresó Koeman en la rueda de prensa previa.

“No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas. Con el vídeo, con lo de grabar… ya tenemos aquí todos los días. Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias,les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera. Es un problema social”, sobre los incidentes con los hinchas.

De su futuro, expresó: “Es verdad que no me gusta lo que pasó cuando iba en el coche, pero me gusta más la gente que sabe. Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar. Sé cómo funciona esto. Quiero disfrutar. Si son 8 años, si son 3 meses, si es 1 año… no hay problema”.

En los Estados Unidos puede ver Real Madrid vs Mallorca en vivo por ESPN+:

Kun Agüero podría ser titular

Tras sumar minutos y debutar en la red en El Clásico, el experimentado atacante argentino se perfila para ir desde el arranque ante el Rayo.

“Todavía no está para 90 minutos, pero sí para iniciar un partido o segundas partes. Está para tener más tiempo de partido, es verda”, expresó Koeman sobre el presente del Kun.

¿El futuro de Dembelé? Una incógnita

El futuro de Ousmane Dembélé parece que está lejos del FC Barcelona. El francés ya está negociando con el nuevo rico del fútbol europeo. https://t.co/wU19JWIkiF pic.twitter.com/83Ut7GuRVY — Diario Gol (@diarioGOLcom) October 21, 2021

El delantero francés Ousmane Dembelé concluye su vínculo con el FC Barcelona el próximo junio del 2022 y en el club culé se plantean la opción de relegarlo hasta que no resuelva su continuidad.

El equipo de la Ciudad Condal quiere evitar un nuevo caso como el de Ilaix Moriba, en el que terminó pasando libre al RB Leipzig de Alemania.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 27 de octubre desde las 1PM ET, 10AM PT.

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

