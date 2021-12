Ray Allen hace increíble confesión sobre su icónico momento con  Miami Heat 

Si algo es seguro es que Ray Allen tiene un lugar asegurado en la historia del deporte del sur de Florida. Pocas jugadas en la historia de la NBA tuvieron el dramatismo de su lanzamiento en el Partido 6 de las Finales de la NBA en 2013 cuando el ex lanzador de Miami Heat anotó la célebre canasta contra los San Antonio Spurs.

Ocho años después de aquel entonces es fascinante escucharlo recordar esa jugada desde su perspectiva única.

En una entrevista que le brindó a The Athletic como parte de su serie acerca de los Mejores 75 jugadores de todos los tiempos de la NBA, Allen se refirió a ese momento específico. Su mención contuvo el fascinante aspecto de cómo se desarrollaron los últimos segundos de ese último cuarto en su mente.

Para alguien como Allen, ese tipo de jugada era automática. Ese mismo año estableció la marca histórica para triples, un récord recientemente batido por Steph Curry. Según Allen, ese lanzamiento estaba “errado”.





“Recuerdo que el balón se despegó de la punta de mis dedos, y flotó de forma diferente a cualquier otra vez”, confesó Allen. “Se sintió como bajo, como si no fuese a lograrlo”.

La jugada fue caótica y Miami se veía derrotado a pesar de haberse recuperado de un déficit de dos dígitos. Sin embargo, esos últimos momentos vieron a las estrellas alinearse y Ray Allen fue tan constante como la Estrella del Norte, haciendo lo que el diez veces All-Star hizo a lo largo de su carrera.

“Si puedo describir lo que estaba sucediendo a mi alrededor, fue como si todo se hubiera detenido. No había ruido”, expresó Allen. “Luego el balón pasa por la red, y hay un clamor de entusiasmo y estruendo”.

Jesus Shuttleworth: El Salvador de Heatles

Allen formó parte del Heat en un momento muy interesante. Con los 3 Grandes en la cima de su poder y con “South Beach” convertida en el epicentro del mundo basquetbolistico, por más disgusto que el ruido les causara a lo locales (el Heat juega en Downtown Miami), Allen fue uno de los múltiples futuros miembros del Salón de la Fama que tuvo un rol de reparto durante sus dos años con el equipo.

Allen se encontraba en el primero de los tres años de su contrato y estaba “de vuelta” en su carrera tras su llegada de los Boston Celtics. Sin embargo, el prolífico base estaba jugando una cantidad significativa de minutos fuera del banco. Obtuvo un promedio de 26,1 minutos por partido fuera del banco en sus dos temporadas en el sur de Florida. El Heat era el equipo más glamoroso del momento en la NBA. El foco estaba puesto en cuántos títulos podría ganar esta franquicia con un equipo como este. Asimismo, LeBron era el flautista de Hamelín de la NBA. Estaba en la cima de su poder tanto en términos de su juego como de su alcance en los medios y para montar esa ola, ESPN expandió su departamento del sur de la Florida.

Durante ese período, los partidos del Heat no eran sólo uno de los varios atrapa turistas que muchos frecuentaban en su paso por la ciudad. Era un lugar donde cualquiera que quisiera ser visto estaba. Incluso durante el icónico lanzamiento de Allen, varias celebridades estaban sentadas detrás suyo y vieron esa jugada desarrollarse tan sólo a unos pies de distancia.

Sin Allen y su lanzamiento quién sabe lo que hubiese ocurrido. Aunque Allen no ganó el partido con ese triple, fue clave para la construcción del legado del Heat. Haber ganado títulos consecutivos convirtió al equipo en uno de los más memorables de la historia de la NBA y evitó que el legado de este conjunto fuera el de “perdedores” a pesar de haber conseguido un campeonato la temporada anterior, si las cosas se hubiesen dado de esa manera.

Allen también contribuyó a que el equipo se mantuviera unido por una temporada más para defender su título, aunque en esa ocasión sucumbieron ante los Spurs en el quinto partido de la final.

De existir una jugada de Allen que puede haber sido igual de importante, fue robarle el balón a Manu Ginóbili faltando 1,9 segundos en el Partido 7 y luego los dos tiros libres que encestó básicamente sellando el partido – conjuntamente con su legado con la franquicia del Heat.

