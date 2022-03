Randy Gregory rompe el silencio luego de rechazar a los Cowboys: ¿Qué dijo el estelar jugador?

El ex ala defensivo de los Dallas Cowboys, Randy Gregory, emitió su primer mensaje luego de haber rechazado al equipo en la agencia libre y haber elegido a los Denver Broncos.

Gregory subió una publicación en Instagram el jueves, agradeciendo a los Broncos y sus representantes por cerrar un acuerdo.

“Nunca me olvidaré de esta semana”, escribió Gregory en Instagram, etiquetando a Elway’s Steakhouse como la ubicación. “Agradezco a la organización de los Broncos por creer en mí”.

Gregory acordó un contrato de cinco años por 70 millones de dólares con los Broncos, que incluye 28 millones garantizados.

Los Cowboys no querían que Randy Gregory se fuera

Gregory era una pieza de la defensiva que Jerry Jones y los Cowboys esperaban retener, y Mike Fisher reportó que la ex selección de segunda ronda era la principal prioridad para esta offseason.

“Sabiendo lo que hemos compartido y debido a algunas de las ventajas y algunos de los momentos en los que hemos tenido que trabajar, y algunas de las cosas no tan divertidas, eso nos será muy útil”, dijo Jones.

Gregory tuvo seis capturas, 17 golpes de mariscal de campo, tres balones sueltos forzados y una intercepción en 12 partidos para los Cowboys en 2021.

El problema entre Gregory y los Cowboys fue una cláusula que anulaba su contrato si era multado/suspendido por cualquier delito de drogas o violación de la política de conducta personal de la NFL, según ESPN. Según Ed Werder, los Cowboys dijeron que está incluido en los contratos de todos los jugadores de Dallas, excepto en el de Dak Prescott.

El agente de Gregory, Peter Schaffer, contó su versión de la historia y dijo que eso es algo que nunca había visto antes.

“Ningún otro equipo tiene esa cláusula en sus contratos”, le dijo Schaffer a Pro Football Talk. “Ningún otro equipo. Jamás había visto algo así en treinta años”.

Gregory no es el único defensor de los Cowboys que tuvo un choque con los directivos durante esta offseason. A pesar de reestructurar su acuerdo para darle al equipo un espacio adicional en el tope salarial, DeMarcus Lawrence dijo que sintió que le “faltaron el respeto” con la oferta inicial de los Cowboys para que acepte un recorte salarial de nueve millones dólares.

“(El vicepresidente ejecutivo Stephen Jones) me envió un número y dije: ‘¿Qué es esto, hermano?’”, dijo Lawrence en el podcast All Things Covered con Bryant McFadden y Patrick Peterson. “’¿Por qué están jugando conmigo?’ Mejor no revelo ese número, amigo; es una falta de respeto… Siento que fue una falta de respeto. Les dije, ‘Oye, amigo, los Cowboys han hecho mucho por mí, y les agradezco a todos por todo lo que han hecho, pero creo que es hora de que nos separemos, y deseo que me liberen”.

El agente de Lawrence, David Canter, preparó un nuevo acuerdo que le pagará 30 millones totalmente garantizados durante las próximas tres temporadas y las partes finalmente pudieron llegar a un acuerdo.

“’Así que salgamos y tengamos una agencia libre fructífera, y contratemos a los muchachos que necesitamos para ganar un Super Bowl. Porque si no obtengo este número, no estaré aquí para ayudar. Jerry dijo: ‘Al diablo, D-Law nos ha sido fiel durante los últimos siete u ocho años, dale su dinero’. Jerry entró y lo entendió’”.

Los Cowboys han estado evaluando a algunos de los caza mariscales más prominentes en la clase de la agencia libre -como Von Miller– pero hasta ahora no han tenido suerte.

