Israel Adesanya recibe reto por parte de posible rival: ¿Se quedará callado?

El actual rey del peso medio de la UFC, Israel Adesanya, fue criticado recientemente por el contendiente de peso wélter número 1 del ranking, Colby Covington, quien busca desesperadamente enfrentarse con él.

En una entrevista con Submission Radio, Covington habló sobre el “cardio kickboxer” Adesanya. Está claro que “Chaos” está buscando una pelea instantánea por el título de 185 libras contra Adesanya, y cree que si el campeón de peso wélter Kamaru Usman obtuviera una pelea con “The Last Stylebender”, él también debería recibir una.

“Sin duda podría subir a 185 y pelear contra Adesanya”, sostuvo Covington a través de Middle Easy. “No sé si se dará. Por el momento no tiene una pareja de baile. Algunos de los muchachos con los que están tratando de alinearlo no son originales. ¿Por qué Usman puede pelear con él y todos los fanáticos quieren eso? ¿Pero el tipo que venció a Usman [no]? Vencí a Usman dos veces, Usman apesta. Todo el mundo lo sabía en el Madison Square Garden. Gané esos últimos tres asaltos . Fue una victoria fácil para mí, una victoria por decisión fácil, unánime.

“¿Por qué no puedo pelear contra Adesanya? Él no puede detener mi lucha libre. Lo levantaré y lo dejaré caer sobre su maldita cabeza. Él es un kickboxer de cardio, tienen suficientes kickboxers de cardio y clases para mujeres [en los EU]. Podría unirme a una de esas también, pero opté por la lucha libre estadounidense más dura y rigurosa. Por lo que no creo que Adesanya pueda detener mi lucha libre estadounidense. No creo que sea un luchador tan bueno.”

Colby Covington quiere a Adesanya o a Poirier

Covington viene de una gran victoria sobre Jorge Masvidal en el marco de la UFC 262 a principios de este mes. Fue una victoria reivindicadora dominada por Chaos, quien había caído por decisión unánime ante Usman unos meses antes en la UFC 268.

Chaos está en búsqueda de una gran pelea, y tiene la mirada puesta en Adesanya y su ex compañero de equipo, el peso liviano Dustin Poirier. Si Covington obtiene una pelea por el título de peso medio, es improbable que permanezca en dicha división dado que es un peso wélter natural.

“Como el campeón popular libra por libra número uno, quiero darles a los fanáticos las mejores y más grandes peleas posibles”, dijo Covington. “No necesito bajar de peso para llegar a 170, así que no voy a subir a 85 y convertirlo en un hogar de tiempo completo. Pero, estoy esperando que se presenten las grandes peleas.”

“Las dos peleas más grandes en mi mente… golpear a Adesanya. El tipo sólo tiene cardio kickboxing. No es tan buen luchador. No es completo, no puede detener mi lucha libre estadounidense. Derretiré a ese tipo. Se derretirá 100% bajo mi presión, mi ritmo. O pelear contra Dustin, otro tipo que dijo que está a la vista.”

Colby Covington tiene a varios ex campeones en su haber

Covington cuenta con victorias sobre varios ex campeones mundiales, incluido el ex campeón de peso liviano de la UFC Rafael dos Anjos y el ex rey del peso wélter de la UFC Robbie Lawler.

El combatiente de 34 años tiene un récord profesional de MMA de 17-3, con ocho victorias por finalización.

Es el ex campeón interino de las 170 libras de la UFC y ha competido por el oro indiscutido en dos oportunidades, perdiendo en ambas ocasiones ante Usman.

