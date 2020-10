Queiroz oficializa su convocatoria para las eliminatorias

Carlos Queiroz hizo el anuncio oficial de su convocatoria más de una semana después de que dio algunas pistas sobre algunos de los integrantes de su primera lista mundialista.

La base del equipo se mantuvo intacta para el equipo que enfrentará a Venezuela y Chile en las primeras dos rondas de la eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022.

Como había anticipado el técnico portugués, James Rodríguez y Radamel Falcao García iban a regresar al equipo ya que sus respectivos niveles han mejorado, no han estado lesionados y están jugando de manera consistente en el Everton y Galatasaray respectivamente. En el caso de James, su equipo está invicto en la Premier League y en primer lugar. El cucuteño se ha convertido en la sensación de la liga y su equipo bajo el mando de Carlo Ancelotti es la revelación del torneo.

En el caso de Falcao, el samario le da más profundidad a la selección en el que puede ser titular or ser una variante desde el banco ya que tiene a Alfredo Morelos y a Duván Zapata como las otras alternativas.

Por la banda izquierda, Queiroz tiene a dos laterales que ya van viendo un mejor nivel de continuidad. Frank Fabra ya va de a poco va readquiriendo su nivel de juego con Boca Juniors. El que se puede considerar la “gran sorpresa” de esta lista es el de Johan Mojica quien ha sido una de las nuevas caras de Gian Piero Gasperini en el Atalanta.

Cada convocatoria tiene sus detalles y la de Colombia no es la excepción al tener a tres jugadores fuera de es esta lista. William Tesillo del León y Rafael Santos Borré de River Plate fueron excluidos en la lista de Queiroz aunque los dos pasan por un buen momento en sus respectivos equipos. El tercero es el lateral Santiago Arias quien recién llega al Bayer Leverkusen proveniente del Atlético de Madrid. En el caso de Arias, es una oportunidad de adaptarse mejor a su nuevo ambiente y conseguir más continuidad. Ahora dentro de lo que es la selección, Arias vio su posición ya que Juan Guillermo Cuadrado comienza a jugar como lateral derecho. Queiroz tendrá que ver si usará al jugador de la Juventus o a Stefan Medina de Rayados de Monterrey.

No huge surprises in Carlos Queiroz's 24-man Colombia squad with James and Falcao called up alongside the usual 4 goalies.

Cuadrado's included as a defender (previously always used in central midfield), alongside Mojica & Fabra.

Alfredo Morelos also in, but no Tesillo or Borré. pic.twitter.com/5Y3epJkBU9

— Carl Worswick (@cworswick) October 2, 2020