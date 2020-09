Dos referentes de Colombia regresan para las eliminatorias mundialistas

A escasos días de volver a comenzar las eliminatorias rumbo a Catar 2022, el técnico portugués Carlos Queiroz confirmó a algunos nombres que serán parte de su primera convocatoria del 2020. El seleccionador cafetero dejó saber que hay unos nombres que son parte del núcleo de la selección. Además habló del ambiente que quiere establecer dentro del seleccionado para que estén lo más cómodo posible. También se dirigió al pueblo colombiano, quien sigue luchando contra el coronavirus.

Queiroz confirmó el regreso de James Rodríguez y de Radamel Falcao García ya que habían estado ausentes del equipo después de la Copa América. Los dos tuvieron temporadas muy decepcionantes en el Real Madrid y Galatasaray respectivamente. En el caso del samario, su paso por Turquía tuvo sus complicaciones por causa de lesiones que no le daban continuidad dentro de un equipo que estaba plagado de problemas y quedó fuera de puestos europeos.

En el caso de James, él jugó poco con el Real Madrid y en las últimas semanas a visto un prometedor resurgimiento jugando con el Everton de Carlo Ancelotti. Falcao también ha tenido un buen rendimiento en las primeras fecha de la SuperLig turca. Como prometido, Queiroz les trajo de vuelta cuando encontrasen su nivel de juego mientras establecen continuidad dentro de sus equipos.

El equipo debutará el 9 de octubre en barranquilla, contra Venezuela, están manos a la obra, como explicó el entrenador Carlos Queiroz. Eso sí, es un hecho que no tiene prisa y que esperará hasta último momento para entregar su lista como ya es tradición suele decir la verdad sobre varios temas del cual se le pregunta.

A días de dar su lista para los partidos ante Venezuela y Ecuador, Queiroz habló de la preparación para estos partidos que serán vitales para comenzar con el pie derecho.

“Esta convocatoria será muy atípica. Yo siempre tengo en cuenta cuatro criterios que guían las decisiones: la calidad y talento del jugador, la experiencia y registro histórico al servicio de la Selección (cultura de selección), el carácter y la personalidad (identidad de equipo), y la forma y rendimiento deportivo (estado actual para la competencia). Lamentablemente, el cuarto criterio (forma y rendimiento) está comprometido para la convocatoria de los juegos de octubre, por el inicio problemático y desordenado de las temporadas en diferentes países”, dijo en una extensa declaración que le concedió a la página de la Federación Colombiana de Fútbol.

Cuando se le preguntó sobre algunas sopresas el técnico fue claro y extendido:

Sí y no. Siempre depende del punto de vista. Por ahora, creo que podemos decir que las grandes novedades serán, por ejemplo, el regreso de James a su lugar en el fútbol, ​​jugando y compitiendo con regularidad, y la recuperación y regreso de nuestro capitán Falcao a las canchas. Pero tenemos más y buenas novedades en el plan técnico y deportivo, con varios jugadores que lograron ser campeones, como Cuadrado, James, Ospina (una copa), Uribe, Lucho, Barrios, Campuzano, Fabra y Villa, con el éxito en las competiciones europeas de Duván, Muriel y Arias, y con varios goleadores como Morelos, Borré, Córdoba, Luis Suárez, Duván y Muriel. Pero, como siempre digo, la Selección es siempre una casa abierta, sin puertas y sin ventanas. Una casa de mérito y responsabilidad, al servicio del equipo. Creo que tendremos muchas razones para tener buenas novedades en la convocatoria final.

Mensaje al pueblo colombiano

Finalmente, Queiroz se dirigió al pueblo colombiano y les prometió un viaje “divertido”.

Quiero desearles salud para todos, esperando que muy pronto puedan retomar sus vidas con normalidad. Quiero saludar a todos los compañeros y jugadores del fútbol de Colombia, para ellos también salud y éxitos. Y finalmente, a todos los hinchas de la Selección Colombia, que lamentablemente no podrán estar con nosotros en el estadio de Barranquilla, les quiero agradecer su apoyo y desearles un gran futuro, con la convicción de que unidos y con la fuerza de la camiseta número 12 de los hinchas de Colombia, lograremos nuestro primer objetivo: clasificarnos para Qatar. La clasificación para la final de una Copa Mundial en Sudamérica es la tarea más difícil en el mundo del fútbol de selecciones internacionales. Sabemos que tenemos un gran reto por delante, una cuesta dura, pero saldremos duros a enfrentar el camino. Y garantizamos que será divertido.

Colombia buscará llegar por tercera vez consecutiva a la Copa del Mundo y se espera que la convocatoria se de a principio de semana.