Puppy Bowl 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

La tradición difusa favorita de todos del Super Bowl regresa cuando el Puppy Bowl XVIII se transmita este domingo 13 de febrero a las 2:00 p.m. hora del Este/Pacífico en Animal Planet.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del Puppy Bowl en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de Animal Planet y 60 y más canales de TV en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Philo, puede ver el Puppy Bowl en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible con dispositivos móviles Android ), cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora en el sitio web de Philo.

Si no puede ver en vivo, Philo le permite ver programas de DVR y verlos hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR algo, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

Puedes ver una transmisión en vivo de Animal Planet y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Puppy Bowl en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Animal Planet está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 cuando se registre. Si miras en tu computadora, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de 14 días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Puppy Bowl en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Animal Planet y más de 65 canales de televisión en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Vidgo, puede ver el Puppy Bowl en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puedes ver una transmisión en vivo de Animal Planet y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

Una vez que te hayas registrado en Hulu With Live TV, puedes ver el Puppy Bowl en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”). lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Odell Barkham representing Animal Friends Humane Society in Puppy Bowl XVIII For the 6th year, Animal Friends Humane Society has a puppy player in this year’s Puppy Bowl! Tune in on Super Bowl Sunday to watch Odell Barkham and his Team Ruff team mates as they battle Team Fluff for this year’s Lombarky Trophy! Puppy Bowl airs on Animal Planet Sunday, February 13th, 2022 at 2:00pm! 2022-01-25T19:25:12Z

El “último maratón del guau” regresa cuando el Puppy Bowl XVIII se transmite como parte de la programación del Super Bowl de Animal Planet.

El comunicado de prensa de Discovery se burla de que, por decimoctavo año, el Puppy Bowl “destacará más refugios e historias, y la mayor cantidad de cachorros”. Además, Martha Stewart y Snoop Dogg regresan como anfitriones y ahora como entrenadores.

El comunicado de prensa continúa:

¡Es un movimiento decisivo para Martha Stewart y Snoop Dogg, ya que agregan funciones de entrenadores a sus roles como anfitriones del otro gran juego el domingo 13 de febrero, Puppy Bowl! Así es, Snoop es el entrenador oficial del Team Fluff y Martha entrenará a los campeones del año pasado, el Team Ruff. Como entrenadores primerizos, Martha y Snoop lo llevan a un nivel completamente nuevo cuando llegan al Gridiron con un propósito, y un grupo de jugadores cachorros, para un juego que será tan épico como adorable. Con su experiencia, conocimientos y arrogancia, Snoop y Martha brindarán al público de Puppy Bowl actualizaciones de juego mientras alientan a sus equipos mientras se enfrentan a algunos desafíos en el camino. Ellos dirigirán las sesiones de entrenamiento, realizarán simulacros y brindarán motivación y aliento para inspirar a sus jugadores cachorros totalmente adoptables a la grandeza. Y el peluquero famoso, Jess Rona, uno de los peluqueros más influyentes de la actualidad, se detiene para ayudar tanto a Snoop como a Martha mientras preparan a sus cachorros para la competencia. Como entrenadores exitosos, Snoop y Martha están altamente motivados, comprometidos y son pacientes con sus jugadores cachorros, quienes traen su juego “A” al campo para ayudar a llevar a casa el “Trofeo Chewy Lombarky” y encontrar sus amorosos hogares para siempre. Para obtener más información sobre los refugios, rescates y organizaciones que participan en Puppy Bowl XVIII, el público de Animal Planet puede visitarwww.Puppybowl.com/Adopt.

“¡Me siento honrado de ser coanfitrión del único evento deportivo en el planeta garantizado para levantar el ‘guau’, con la magnífica Martha Stewart!”, dijo Snoop Dogg en un comunicado.

“¡Estoy tan emocionada de que Snoop y yo estemos de regreso para iniciar el Puppy Bowl XVIII y ayudar a un grupo de cachorros que lo merecen a encontrar sus hogares para siempre!”, agregó Martha Stewart.

El Puppy Bowl 2022 se transmite el domingo 13 de febrero a las 2:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en Animal Planet.

