PSG vs Lille: Hora y Cómo ver el Live Stream

El PSG y Lille se enfrentan en un verdadero partidazo entre los últimos campeones de la Ligue1. Aquí lo puedes ver en vivo.

Tras igualar sin goles en Le Classique, el Paris Saint-Germain buscará los tres puntos ante el último campeón del torneo francés.

“Primero que como respeto a todo el mundo y mis valores son el respeto, no voy a opinar y menos de mi colega y menos de un entrenador que estuvo aquí, de cuál es su sentimiento y cuál es su opinión. No tiene ningún sentido opinar sobre eso. Lo único que puedo es hablar sobre mi vivencia y mi experiencia aquí. Y cuál es, es como pienso yo, que puede ser mi trabajo. Mi trabajo es entrenar, es tomar las decisiones que pensamos como cuerpo técnico que van a favorecer al club, que van a favorecer a los jugadores, que van a favorecer la línea a construir para poder lograr los resultados, que es lo más importante y para lo que el club me contrató; que es entrenar en este caso 33 jugadores. Conducir, marcar una línea, una filosofía, crear un método, en el cual es nuestra responsabilidad de trabajo y que se enfoca solamente en una parcela del club que es la deportiva. Nada más, no tengo mucho más que opinar porque soy un ignorante en todo lo demás”, expresó Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al partido.

🔙🎬🗣️ El entrenador Mauricio Pochettino habló sobre el partido frente al @losclive mañana en el Parc des Princes 🏟️#PSGLOSC pic.twitter.com/4S9KcMIAUq — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 28, 2021

Sobre Messi: “Puede ser que Leo pueda comenzar en una posición más adelantada. Hace poco escuchaba hablar a Pep Guardiola que le preguntaban de Leo. Decía que Leo puede jugar de 7, de 9, de 11, de 10, de 8, de 6, de 5… Puede jugar en cualquier posición. Él que tantos años estuvo como entrenador de Leo. Leo tiene esa capacidad que es el jugador elegido, que puede jugar en cualquier parte del campo”.

Mbappé no podrá estar ante el Lille

El delantero del PSG será baja del cruce ante los últimos campeones debido a una infección otorrinolaringológica. El club confirmó que su retorno a los entrenamientos no esta previsto hasta la semana que viene.

Por su parte, Sergio Ramos evoluciona “muy correctamente” de su última lesión y podría sumarse también la semana que viene a los entrenamientos a la par de sus compañeros.

Anelka, decepcionado con el nivel de Messi y Neymar

💣 Anelka: "Le exigimos a Neymar pero podemos hacer lo mismo con Messi, que tampoco es extraordinario" https://t.co/ncEwgDmTsz Por @JonyFabbian — MARCA (@marca) October 28, 2021

El reconocido delantero francés Nikolas Anelka habló en el programa radial Rothen S’enflamme en RMC: “Hoy le exigimos a Neymar pero podemos hacer lo mismo con Messi, que desde el inicio de la temporada tampoco es extraordinario”.

“No puede hacer casi nada, como luego hacer de todo en el campo, nunca se sabe lo que puede pasar. En el terreno de juego, cualquier cosa puede suceder. Pochettino confía en él. Y aún sin que Neymar esté bien, sigue ganando. Hoy demandamos a Neymar pero podemos hacer lo mismo por Messi, que su inicio de la temporada tampoco es extraordinario”, concluyó.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este viernes 29 de Octubre desde las 3PM ET, 12PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

LEER MÁS: Lionel Messi hace su primer golazo con el PSG

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram