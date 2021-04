Revelan la próxima mega pelea de Floyd Mayweather: ¿Contra quién peleará?

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. tiene su próximo evento de pago por ver de una megapelea, programado para el 5 de junio, según Mike Coppinger de The Athletic.

El plan revelado es que Mayweather, de 44 años, se enfrente al YouTuber Logan Paul, de 24, en una pelea de exhibición de boxeo, y parece que el evento contará con algunos términos extraños. Mayweather podría verse superado por más de 30 libras en la noche de la pelea. Mayweather no tendrá que pesar más de 160 libras para la pelea, mientras que Paul no podrá pesar más de 190 libras.

En términos de boxeo, eso significa que un peso mediano luchará contra un peso crucero.

Sources: Floyd Mayweather-Logan Paul exhibition will be carried by Showtime PPV and is planned for June 5. Mayweather can’t weigh more than 160 pounds; Paul 190. Will compete with Teofimo Lopez-George Kambosos undisputed lightweight title tilt on Trillerhttps://t.co/rj1QE2MhWd — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 22, 2021

Coppinger publicó la información sobre el próximo combate de boxeo en Twitter. Publicó, “Fuentes: La exhibición Floyd Mayweather-Logan Paul será realizada por Showtime PPV y está prevista para el 5 de junio. Mayweather no puede pesar más de 160 libras; Paul 190. Competirá con Teofimo Lopez-George Kambosos, indiscutible título de peso ligero sobre Triller”.

La sede de la pelea no fue revelada, pero Mayweather publicó recientemente en Instagram que había cinco sitios candidatos para albergar su pelea contra Paul.

Publicó: “¿Dónde creen que debería ser la pelea?”.

Las opciones enumeradas fueron: Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Dallas y Atlanta.

¿Puede Logan Paul igualar la victoria épica de su hermano?

Paul, de 24 años, tiene marca de 0-1 como boxeador profesional, pero es una de las celebridades más famosas del mundo gracias a su éxito en YouTube y otras plataformas de redes sociales. Su hermano menor, Jake Paul, también es YouTuber y viene de una impresionante victoria por nocaut en el primer asalto sobre la exestrella de UFC Ben Askren.

Después de la impresionante victoria, Logan Paul etiquetó a Mayweather en las redes sociales para asegurarse de que el campeón de boxeo lo viera.

Aparentemente, Mayweather lo vio. Ahora, Logan Paul espera lograr una hazaña aún mayor que la que hizo Jake Paul. Contra “Money May”, Logan Paul buscará entregarle a Mayweather, 50-0, la primera derrota de su carrera en el boxeo profesional.

Habrá que ver.

Mayweather vs. Paul no será una pelea de premios legítima, por lo que en realidad no entrará en el récord de boxeo oficial de Mayweather. En cambio, Mayweather vs. Paul será una pelea de exhibición similar al evento Triller del año pasado con Mike Tyson y Roy Jones Jr.

Aún así, Paul esperará hacer lo suficiente en la pelea para ser declarado vencedor, y esa será una tarea monumental para el boxeador relativamente novato.

La superestrella del boxeo Manny Pacquiao no pudo hacerlo. La superestrella de UFC Conor McGregor tampoco pudo. Ahora es el turno de Paul de intentarlo.

¿Mayweather vs. Paul se muda a Showtime PPV?

Otro aspecto interesante del informe de Coppinger es que sus fuentes indican que la pelea propuesta de pago por evento pasará de Fanmio al pago por evento de Showtime.

Originalmente, Mayweather vs. Paul estaba programada para suceder a través de Fanmio. La pelea estaba programada para el 20 de febrero, pero la pelea se pospuso. Coppinger informó el miércoles que el pago por evento ahora se realizará a través del pago por evento de Showtime, la misma red de cable premium en la que Mayweather terminó su ilustre carrera en el boxeo, al detener a la superestrella de UFC Conor McGregor en 2017.

Ring Resume: Floyd Mayweather | SHOWTIMESHOWTIME Boxing analyst and Hall of Famer Steve Farhood takes a look into the boxing career of five-division world champion Floyd “Money” Mayweather. #SHOSports Subscribe to the SHOWTIME Sports YouTube channel: goo.gl/s8CWVT Follow SHOWTIME Sports: Facebook: facebook.com/ShoSports/ Twitter: twitter.com/SHOsports Instagram: instagram.com/shosports Snapchat: snapchat.com/add/shosports Official Site: sho.com/sports Follow SHOWTIME Boxing: Facebook: facebook.com/ShoBoxing Twitter: twitter.com/ShowtimeBoxing Instagram: instagram.com/showtimeboxing… 2017-08-16T16:36:57Z

Así que parece que Mayweather vs. Paul está programado para el 5 de junio, y parece que todos los que ya pagaron a Fanmio por el pago por ver de Mayweather vs. Paul deberán solicitar un reembolso de la compañía.

Independientemente, el informe de Coppinger reveló que la próxima mega pelea de Mayweather estaba en camino, y debería convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos de 2021.

Esta es la versión original de Heavy