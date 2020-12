¿Cómo está Canelo Álvarez antes de su pelea con Smith?: [Entrevista]

Faltan solo unas horas para que Canelo Álvarez regrese al ring, este sábado 19 de diciembre, tras una larga pausa, motivada por la pandemia del COVID-19. El boxeador mexicano se medirá esta noche contra el británico, Callum Smith, en un combate donde están en juego los títulos súper medianos de la AMB y el CMB.

Y en medio de la emoción y la expectativa que ha generado que el pugilista se suba al cuadrilátero en el estadio Alamodome de San Antonio Texas, en un evento que empezará su transmisión por DAZN desde las 7:00 pm, hora del Este, y 5:00 pm, tiempo del Pacífico, Canelo sacó tiempo para conceder una entrevista a Ahoramismo.

El peleador de 30 años habló con nosotros y reveló cómo se siente faltando tan poco para salir a mostrar de nuevo su talento con los puños, luego de permanecer enfocado en su entrenamiento, en medio de la pandemia del coronavirus.

🇲🇽Este 19 de dic planeo derrotar a Callum Smith en el Alamodome de San Antonio. Gracias a mis amigos de Crush por su apoyo. 🇺🇸On Dec 19th I plan to Crush Callum Smith at the Alamodome in San Antonio, Tx. Thanks to my friends at Crush for their support. @crushsoda#CaneloSmith pic.twitter.com/P2T2kxN5AM — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

Canelo destacó la unión que tiene con la marca de licores Hennessy, con la que promueve una intensa campaña en la que su mensaje de no rendirse nunca y luchar contra todas las adversidades, principio que cae como anillo al dedo en los momentos actuales, es lo que más lo mueve.

“Me siento muy bien, dentro de lo que cabe. Ha sido un año difícil para toda la gente, pero como decimos con Hennessy, con quien tenemos un lema: ‘Nunca pares nunca te conformes’ con nada y ese es mi principio. Yo estoy de acuerdo con Hennessy en eso. Creo que hay que seguir adelante con nuestra vida, valorar todo lo que tenemos en la vida, porque hoy somos y mañana no sabemos. Eso hace valorar cada momento más y aprender”, comentó Canelo.

🇲🇽 168 Lb 🥊 Todo listo para regresar al ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith 🇺🇸 168 Lb 🥊 All set to return to the ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/a0pY6PEsBJ — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

Y al hablar de manera directa sobre la pelea de esta noche con Callum, Saul Canelo Álvarez dijo que le gustaría salir victorioso por la vía del nocaút, pero no desestimó las virtudes que encuentra en su rival, quien tiene mayor estatura.

“Él es un peleador alto, es alguien que sabe utilizar muy bien la distancia y tiene buenos golpes. Él golpea muy bien al cuerpo, por eso está ‘rankeado’ número 1 en su peso y sabemos lo que hace cuando sube al cuadrilátero. Va aser difícil en los primeros asaltos, pero siempre está en mente la idea de ganar por nocaút. Ganar así es espectacular, así que esperemos que salgamos bien y que la gente disfrute”, manifestó el mexicano.

Canelo también habló de lo más difícil que vivió en los meses más duros de la pandemia del COVID y dijo: “No pelear me traía, pues ahora si que sacado de onda, Nunca había estado tanto tiempo sin pelear, y la incertidumbre de estar así y pensar cuando ibamos a volver a pelear, fue difícil, pero gracias a Dios las cosas se dieron para volver a pelear”.

Y sobre lo que lo mantuvo de pie, el boxeador comentó: “Fue la perseverancia que siempre he tenido, entrenar, la disciplina que tengo, la experiencia, las capacidades que tengo y el entrenamiento que hice”.

Canelo aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores e insistió en la importancia de tomar el lema de Hennessy como un eslogan de vida.

“Por eso me gusta ‘Nunca pares nunca te conformes’, porque creo que siempre hay que perseverar, hay que ver que cosas pasan y no tienes que quedarte ahí ni rendirte, así caigas tienes que levantarte. Perseverar es un poder grandísimo, y siempre hay que tener disciplina y hacer las cosas con mucho entusiasmo”.

🇲🇽 Cada vez más cerca y más fuertes que nunca. #CaneloSmith 🔥

🇺🇸 Getting closer and stronger than ever. #CaneloSmith 🔥 pic.twitter.com/hWHGQXLZpN — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

Canelo también reveló si en algún momento de su voda se sintió menos o llegó a pensar en renunciar a sus sueños y dijo: “Bendito Dios no. Siempre tuve mentalidad ganadora, por más difícil que fueran los tiempos. Siempre pensé hacia adelante, pense en grande y actué con perseverancia en los momentos difíciles”.

Y como despedida de los lectores de Ahoramismo.com, Canelo quiso compartir su positivismo con estas palabra.

“Lo único que les puedo mandar como mensaje, es que todos pasamos por momentos muy difíciles, que hay que seguir entrenándote y preparándote siempre, Hay que seguir trabajando duro, hay que tener mucho ánimo y que sigan adelante, muy adelante”, dijo el peleador. “Por eso insisto en el lema de Hennesy. Ellos siempre han estado en mi esquina. Tengo las mismas ideas de ellos: ‘nunca pares, nunca te conformes’, que hay que seguir, y para esta noche, (les digo a quienes vean la pelea), que pueden celebrar con un cóctel hecho con Hennessy, y para adelante”.



