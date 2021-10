Propuesta de traspaso envía a ganador de Super Bowl a los Browns

Con Baker Mayfield lesionado, los Cleveland Browns tienen dudas acerca de la posición de mariscal de campo, y un jugador que ha sido ligado al equipo es el campeón de Super Bowl, Nick Foles.

Bleacher Report incluyó a los Browns como uno de los equipos que debería intentar sumar al veterano mariscal de campo, actual suplente con los Chicago Bears, ya que Justin Fields y Andy Dalton -actualmente lesionado- están por delante de él. Aquí tienen lo que B/R escribió acerca de los Browns y Foles:

Con los Jets fuera de escena, equipos como los Cleveland Browns y Seattle podrían ser destinos principales. Russell Wilson (dedo) está en la lista de lesionados, mientras que Baker Mayfield está lidiando con un desgarro del labrum y una fractura en el hombro que no usa para lanzar. Si Mayfield se queda afuera por el resto del año, Cleveland podría usar a un suplente:

Chicago está motivado a deshacerse de Foles antes de la fecha límite de cambios del 2 de noviembre, según Jeremy Fowler, de ESPN.

“Han filtrado que están dispuestos a recibir ofertas. Solo les faltó mandar señales de humo con un mensaje diciendo “llámenos” para poner en aviso a todos los equipos de la NFL”, reportó Fowler.

Que los Browns estén ligados a rumores de mariscales de campo se debe a la incertidumbre por la salud de Mayfield, que ha practicado esta semana, pero que aún no se sabe qué pasará con su futuro. Tiene una seria lesión en el hombro -que incluye un desgarro del labrum y una fractura.

Los Browns tienen a dos sólidos suplentes a disposición. Case Keenum -a quien le pagan un muy buen sueldo para para hacer nada en la mayoría de los partidos- y Nick Mullens, quien tiene experiencia como titular en la NFL.

Mayfield entrenó el miércoles 27 y jueves 28 de octubre, con la esperanza de poder estar disponible para el partido frente a los Pittsburgh Steelers del próximo domingo. Mayfield se perdió el partido anterior frente a los Denver Broncos debido a la lesión, aunque al equipo le costó dejarlo afuera. Dijo que perderse el partido se hizo más fácil luego de que los Browns ganaran por 17 a 14.

“No es duro cuando estás ganando”, Mayfield le dijo a reporteros el miércoles. “Es entretenido ver jugar a los muchachos y ver como se complementan. Hicieron un gran esfuerzo y fue una buena victoria colectiva. De eso se trata. Se trata de encontrar la manera de ganar, en especial después de una semana corta y menos jugadores. Alcanzó solo con el esfuerzo”.

Incluso si Mayfield pudiera jugar, un solo golpe podría cambiar sus expectativas para el resto de la temporada. Se lo está tomando día a día en cuanto a pensar en una posible operación.

“Se pueden hacer ciertas cosas para reparar y fortalecer lo que se encuentra dentro del manguito rotador. Si examinasen los hombros de los jugadores, verán muchos desgarros parciales en esos labrum. Se pueden hacer cosas para remediar el problema”, dijo. Evaluaremos esa opción cuando sea necesaria”.

Los Browns están cómodos con Keenum

Si Mayfield no puede jugar, los Browns acudirían a Keenum, quien se vio sólido la semana pasada en su primer partido como titular para los Browns. El mariscal de campo de 33 años pasó por 199 yardas y un pase de anotación frente a los Broncos.

Los Browns han dejado en claro que no ven una gran diferencia entre Keenum y Mayfield, lo cual es más un elogio para Keenum que una crítica para Mayfield.

“No sentimos que hay diferencia”, Jedrick Wills le dijo a reporteros, haciendo alusión a la habilidad de Keenum. “No hay diferencia, todo muy fluido”.

Los Browns son favoritos para derrotar a los Steelers, rivales de la división Norte de la AFC, por 3.5 puntos como locales el domingo que viene.

