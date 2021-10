Cazatalentos de la NBA hace predicción desalentadora cómo para los Lakers

La era de Russell Westbrook en Los Angeles Lakers no ha comenzado de la mejor manera. El equipo lleva por ahora un registro de 2-3 y está saliendo de una derrota contra el peor equipo de la NBA, los Oklahoma City Thunder. Cuando los Lakers generaron un traspaso por Westbrook, muchos cuestionaron si encajaría bien en el equipo. Hasta ahora, no parece hacerlo muy bien.

Westbrook es un base que domina el balón pero que no es buen tirador. El problema que tienen los Lakers es que LeBron James también domina la pelota. Según Sam Amick de The Athletic, un cazatalentos de la NBA opina que Westbrook debería estar en el banco de suplentes. También predijo que los Lakers no pasarían de la primera ronda de los playoffs.

“Para mí, él es mejor con el segundo equipo, teniendo la pelota en sus manos y acelerando el ritmo”, el cazatalentos le dijo a Amick. “Con James, Westbrook rebotará y empujará, pero muchas veces nadie corre con él… ciertamente ni James ni Davis. Es un mal defensor en un equipo LLENO de malos defensores. No encaja bien. Es solo cuestión de tiempo hasta que el volcán Westbrook entre en erupción. Es muy apasionado y siendo de LA, quiere ser exitoso con todo su ser… simplemente no lo veo como una buena combinación. James y David NO están cambiando la forma en la juegan, ni pueden. Predigo un registro de 5-7 y una salida en la primera ronda de los playoffs.”

Westbrook nunca saldrá del banco, pero una salida en la primera ronda de los playoffs sería un desastre para los Lakers. El equipo podría haber traído a todos los jugadores que quisiera esta offseason pero decidieron ir detrás del ex MVP. Las cosas no se ven bien ahora mismo pero aún hay tiempo para que el equipo resuelva la situación.

Un ejecutivo cree que los Lakers “lucharán todo el año”

Sin duda, los Lakers tienen la colección de talentos más fuerte de la NBA en la actualidad. Está repleta de futuros miembros del Salón de la Fama. Sin embargo, eso no significa que todas las piezas encajen perfectamente. Un ejecutivo de un equipo rival opina que los Lakers tienen demasiados jugadores que necesitan tener la pelota en sus manos.

“En cuanto a cómo encajan los jugadores, probablemente sea una lucha de todo el año, especialmente si todos están en buen estado físico, porque LeBron necesita tener la pelota, AD necesita tener la pelota y especialmente Russ necesita tener la pelota en sus manos para ser efectivo porque no es un buen tirador cuando pasa la pelota”, el ejecutivo le dijo a Amick. “Sumamos a ‘Melo que también necesita tocar la pelota y tenemos a cuatro jugadores que quieren/necesitan la pelota para hacer lo que mejor hacen. Además, Russ no va a dejar de hacer los tiros que quiera hacer.”





Los Lakers aún no pueden resolver las cosas

Es muy pronto para sugerir que los Lakers son un equipo promedio basándonos en cinco partidos. Davis, Le Bron y Westbrook son tres de los mejores jugadores de la liga y solo han jugado tres partidos juntos. Era de esperarse que les llevara tiempo encontrar la manera de jugar juntos por lo que el momento de los Lakers no debería ser una sorpresa para nadie.

Tiene que tener la voluntad de tomar un rol más secundario del que nunca antes haya tenido. Davis y LeBron son claramente los dos mejores jugadores del equipo y deberían ser quienes dirijan al resto. Eso no significa que Westbrook deba estar en el banco de suplentes, pero sí que debe aceptar que no liderará un equipo como lo ha hecho antes. Si puede aceptar eso, los Lakers tienen la chance de estar mucho mejor en el futuro cercano.

