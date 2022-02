Presentador radial de la NFL cuestiona el futuro de Dak Prescott y Mike McCarthy: ¿Dónde irán?

Los Dallas Cowboys se encuentran de cara al año más importante de la era de Mike McCarthy en el 2022.

El experimentado entrenador principal fue contratado previo al comienzo de la temporada 2020 y se le perdonó que el equipo se perdiera los playoffs en su primer año. Su segunda temporada en Dallas gozó de mayor éxito dado que los Cowboys se aseguraron la NFC Este gracias al sólido juego de Dak Prescott y a una renovada unidad defensiva.

Sin embargo, todas esas vibras positivas quedaron a medio camino cuando los Cowboys perdieron en la primera ronda de los playoffs contra sus eternos rivales, los San Francisco 49ers. La derrota fue aún más dolorosa debido al hecho que los Cowboys no sólo se encontraban mejor posicionados, sino también que perdieron el partido faltando poco tiempo cuando Prescott intentó rematar el balón para llevar adelante una jugada más.

La derrota en los playoffs marcó otra salida abrupta de la postemporada: la séptima oportunidad en que los Cowboys aparecieron por única vez en los playoffs en sus últimas 10 presentaciones en la postemporada.

De cara a su tercer temporada, McCarthy tiene por delante una campaña a ganar o morir, y según un presentador radial de la NFL, fue un error contratarlo en primer lugar.





Play



Did the Cowboys Make a Mistake Keeping Mike McCarthy for 2022? CBS Sports host Damon Amendolara joins Heavy's Brian Mazique to discuss whether the Cowboys made a mistake retaining head coach Mike McCarthy, as well as the future of Dak Prescott in Dallas. +++ Sportscaster Damon Amendolara, known by his fans as D.A., hosts “The D.A. Show" weekday mornings on CBS Sports Radio from 6:00a-10:00a ET.… 2022-02-11T19:54:26Z

Damon Amendolara, conocido entre sus fanáticos como D.A., presenta “The D.A. Show” los días de semana por la mañana en CBS Sports Radio de 6:00 a 10:00 a.m. ET y se reunió con Heavy previo al Super Bowl 2022 para anticipar el gran partido y hablar de algunas tramas de la offseason de la NFL.

“Sería injusto decir que los Cowboys se equivocaron al conservar a Mike McCarthy”, Amendolara le dijo a Heavy. “Se equivocaron al contratar a McCarthy. Nunca deberían haber contratado a ese payaso. … Creo que no deberían haber conservado a Mike McCarthy. No me sorprende, sin embargo, dado que Jerry Jones es leal a sus hombres. Creo que le es fiel a Mike McCarthy.”

“Pienso que si caen otra vez el año próximo, asumo que McCarthy se irá.”

McCarthy tiene que ganar en los playoffs

La de McCarthy fue una contratación cuestionable dos años antes. Desde entonces, no ha logrado demostrar que sus detractores se equivocaban. Uno de los motivos por los que Jason Garrett fue despedido después de 10 años como entrenador principal del equipo fue por su incapacidad para sobreponerse a las dificultades en los playoffs.

En la primera temporada de McCarthy, Dallas se perdió la postemporada a pesar de haber jugado en la peor división de la NFL. El Washington Football Team ganó la NFC Este con una marca de 7-9. La unidad defensiva de los Cowboys también marcó un récord para la franquicia con 473 puntos, 37 puntos sobre el récord anterior.

Si los Cowboys no muestran progresos y no ganan uno o dos partidos en los playoffs, es difícil imaginar que Jerry Jones conservará a McCarthy por una cuarta temporada.

Amendolara cuestiona si Prescott es ‘El indicado’

McCarthy no es el único en el banquillo de cara a la temporada 2022. Si bien Prescott tuvo una exitosa recuperación de una grave lesión en su tobillo derecho que pasó por agua su temporada 2020, volvió a quedarse corto en los playoffs.

En sus seis temporadas como quarterback titular de los Cowboys, Prescott ha conducido al equipo a tres presentaciones en los playoffs. Sin embargo, tiene una única victoria en su haber. Su desempeño en la derrota por 23-17 de Dallas no fue sólido precisamente. El quarterback de 28 años completó sólo el 53,5 por ciento de sus pases para un rating de mariscal del 69,3 y 5,9 yardas por intento de pase.

Comparativamente, sus cifras en la temporada regular fueron las siguientes: 66,6% de tasa de éxito de pase, 98,7 en el rating de mariscal y 7,6 yardas por intento de pase. Amendolara cree que a pesar del nuevo contrato de Prescott del año pasado, hay grandes interrogantes en torno a si es o no “el indicado”.

“No estoy seguro acerca de Dak. … Realmente me gusta Dak, existen muchas razones para esto, pero si continúas decepcionando en los playoffs, surge la pregunta: ¿eres el indicado? Y me pregunto si Dak cambió un poco después de aquella lesión (de tobillo). Este año fue productivo pero no fue tan explosivo como siempre. Si es una cuestión de confianza, puedes recuperarla. Si se trata de limitaciones físicas por su tobillo, eso es lo que me preocupa”, Amendolara le dijo a Heavy.

No cabe duda de que Prescott es uno de los mejores quarterbacks de la liga. El mariscal por sexto año lanzó 37 touchdowns con un éxito de pase del 68,8%, y ambas cifras marcaron un hito en su carrera. Pero si no puedes conducir a un equipo — especialmente a uno que se espera gane un Super Bowl — en la postemporada, esos números de la temporada regular carecen de significado.

Una vez más, todas las miradas estarán puestas sobre los Cowboys de cara a la temporada 2022.

LEER MÁS: LeBron James habla de la dura realidad de su lesión de rodilla: ¿Podrá jugar?