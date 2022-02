LeBron James habla de la dura realidad de su lesión de rodilla: ¿Podrá jugar?

LeBron James no se siente al 100 por ciento y todo parece indicar que no podrá jugar el resto de la temporada de Los Angeles Lakers debido a un problema en su rodilla izquierda.

El diagnóstico fue bastante impreciso el 27 de enero, con el equipo diciendo que la inflamación general y la incomodidad habían comenzado previo al partido contra Philadelphia. Si bien regresó después de una ausencia de cinco partidos, James dejó en claro que aún no está recuperado por completo y que su rodilla representará un problema de aquí en adelante.

“Está aquí”, dijo James sobre su rodilla al hablar con el periodismo en el entrenamiento del martes. “Es lo mismo que con mi tobillo (el año pasado). La única forma en que puedo recuperar mi fortaleza es descansando y no he podido darme el lujo de descansar.”

Las lesiones han ralentizado las últimas dos temporadas de James





James se perdió 20 partidos la temporada pasada producto de una lesión de tobillo que sufrió cuando el alero de los Hawks Solomon Hill cayó sobre su pierna cuando se lanzó en búsqueda del balón. James admitió antes del inicio de esta temporada que posiblemente había regresado demasiado pronto en un esfuerzo por jugar en los playoffs, teniendo en cuenta el tiempo que le llevó ponerse bien en la offseason.

“Me llevó un buen tiempo”, James le dijo al periodismo el 18 de octubre. “No hice demasiado básquet durante los primeros dos meses del verano, lo cual es muy inusual para mí, porque mi tobillo no estaba respondiendo como yo hubiese querido.”

“Y lo mejor del verano fue que tuve tiempo. Tuve tiempo para prepararme verdaderamente para cuando mi tobillo estuviera listo. Entrené todo el tiempo, sólo que no en la cancha de básquetbol. Siempre haciendo otras cosas, entrenando, presionando, viendo si podía hacer otras cosas con mi tobillo, hasta que llegué a un punto donde ya no sentía ningún dolor, y mi flexibilidad había vuelto a donde estaba. Ahí fue cuando supe que podía regresar a la cancha.”

A pesar de esto, el estado de James ha sido soberbio. Está promediando 29 puntos, 7,9 rebotes y 6,5 asistencias, lanzando 52% desde el campo. Ha anotado 25 puntos o más en cada partido desde mediados de diciembre.

Los Lakers lidian con otras lesiones

James no es el único miembro de los Lakers que se encuentra lesionado. El equipo no contará con el escolta Avery Bradley (rodilla) y el tirador veterano Carmelo Anthony (tendón de la corva) el miércoles frente al Jazz.

“Hemos extrañado a Carmelo Anthony en la alineación”, sostuvo Vogel. “No hay otra forma de decirlo. No hay duda de que esos dos partidos podrían haber sido diferentes. Aún tenemos que ganar esos partidos sin importar quién esté en la formación. Pero sin duda estamos ansiosos de tenerlo de regreso.”

Los Lakers tampoco contarán con Kendrick Nunn, quien aún no ha jugado esta temporada. El gerente general Rob Pelinka dijo recientemente que se espera que Nunn haga su debut a finales de marzo. Estaba programado que el ex seleccionado para All-Rookie regresara luego de una contusión ósea en enero pero sufrió un contratiempo en su rehabilitación.

