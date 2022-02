Magic Johnson critica a los Lakers por su desempeño ‘inaceptable’: ¿Qué hicieron?

Magic Johnson es probablemente el mejor jugador de la historia de la franquicia Los Angeles Lakers. Ganó cinco campeonatos, tres MVP de las Finales y tres MVPs en la temporada regular y está primero en la historia de los Lakers en asistencias, asistencias por partido, triples-dobles y puntuación ofensiva.

Johnson solía ser el presidente de operaciones de básquetbol de los Lakers. Ayudó a la franquicia a conseguir al alero superestrella LeBron James en el verano de 2018. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama se apartó en el 2019 tras acusar al gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, de “traicionarlo”.

Si bien Johnson ya no trabaja para los Lakers, aún mantiene el contacto con su dueña, Jeanie Buss. De hecho, Johnson y Buss se reunieron a principios de diciembre cuando el violeta y dorado estaba jugando un básquetbol deplorable y Magic le dio un mensaje tranquilizador a Buss.

Sin embargo, un mes después de que Johnson y Buss se reunieron, Magic vio a su antiguo equipo ser destrozado por los Denver Nuggets por 36 puntos y ya no pudo contener su verdadera opinión. El 12 veces All-Star tuiteó: “Después de la paliza de 133-96 recibida por parte de los Nuggets, como fanáticos de los Lakers podemos aceptar que nos superen pero merecemos más que falta de esfuerzo y sentido de urgencia. Dueña Jeanie Buss, te mereces más que esto.”

En una entrevista reciente con Bill Oram de The Athletic, Johnson habló del significado de su tuit y de los motivos por los que siempre ayudará a Buss a pesar de ya no trabajar para ella.

Johnson revela por qué se volcó a Twitter

Johnson le dijo a Oram que la forma en que los Lakers jugaron contra los Nuggets fue “inaceptable” y que el esfuerzo por parte del equipo fue cero.

“Soy un Laker”, sostuvo Johnson. “Amo a los Lakers. Sólo quiero estar cerca y ayudar. Publiqué ese tuit por una razón. Es otro nivel cuando te pones la camiseta violeta y dorada, por lo que esos chicos tienen que entender que, ya sabes, no es a nadie en particular. Pero es inaceptable como un Laker no dar tu máximo esfuerzo. Lo principal siempre es ganar. No me importaba nada más.”

Los Lakers 2021-22 se encuentran novenos en la Conferencia Oeste. LeBron tiene un promedio de 29,0 puntos, 7,9 rebotes y 6,5 asistencias en su temporada número 19, pero el LakeShow está en el puesto número 20 del rating de Eficiencia (NET Rating) de la NBA y Russell Westbrook encabeza la liga en pérdidas del balón.

Nadie sabe si LeBron y Co. podrán darle un giro a las cosas en la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, lo que está claro es que Buss aún ve a Johnson como alguien con quien puede hablar.

Buss sobre Johnson: ‘Para mí, es como si aún trabajara con nosotros’

Buss nunca dudará en acudir a Johnson para que la aconseje. Su relación va mucho más allá del básquetbol y ella aprecia todo lo que Magic ha hecho por ella y su familia.

“Para mí, aún trabaja con nosotros”, afirmó Buss. “En términos de un título oficial, en la NBA, debes ser muy claro con respecto a quién puede negociar en nombre tuyo y quién no. Por lo que él no cuenta con esa designación oficial. Pero en términos de su apoyo, su sabiduría, su opinión, acudo libremente a él cada vez que lo necesito”.

Indudablemente Buss tiene suerte de poder consultar a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA cuando quiere. Será interesante ver qué cambios hacen los Lakers en la offseason si la plantilla de 2021-22 continúa jugando por debajo de la media basquetbolística.

