¿Es posible que Messi llegue al PSG la próxima temporada?

El mes de enero será uno muy difícil para la fanticada de Barcelona. El futuro a corto y mediano plazo se decidirá con la elección de un nuevo presidente, y por ende, el de Leo Messi con la institución.

Justo en el día en que el Barcelona admitió que debieron vender a Lionel Messi en el verano del 2020 para poder obtener algún beneficio económico dada la crisis que enfrentan, en París dan por hecho la llegada de la Pulga para el verano del 2021.

El prestigioso periodista francés Daniel Riolo reveló en un programa de televisión de la cadena RMC Sport que la llegada de Messi al PSG es un hecho con una frase contundente: “Messi jugará en el PSG el año entrante, lo digo en serio, se va a concretar”.

En plena campaña para buscar la presidencia del Barça por segunda vez, Joan Laporta hizo un llamado a la Pulga para que antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, espere a saber quién será el próximo mandatario del club y cuál es su plan de trabajo, aunque tampoco “se acaba el mundo” si el argentino se marcha.

🗣[@DanielRiolo🥇] | “Messi will be at PSG next year. I am very serious. Messi will be at PSG next year.”

pic.twitter.com/LByG76PXIZ

— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) December 3, 2020