Posible cambio tendría a receptor estelar de los Browns yendo a los Bears: ¿Se va Beckham?

Los rumores de traspaso más recientes alrededor del receptor de los Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., indican que los Chicago Bears podrían intentar sumar al tres veces pro-bowler.

El traspaso enviaría al liniero defensive, Akiem Hicks, a Cleveland, lo que fortalecería el interior de la línea defensiva de los Browns. El acuerdo fue recientemente propuesto en un artículo de Bleacher Report, y el reportero Brad Gannon dijo que sería absurdo por parte de los Browns no concretar el acuerdo.

Todos ustedes van a decir que los Cleveland Browns no cederán a Beckham y que los Chicago Bears no traspasarán a Hicks. Perfecto, pero sería absurdo que los Browns no llegaran a un acuerdo si los Bears lo aceptaran. Tuvieron mucho éxito sin Beckham al final de la temporada, y no hay duda de que podrían mejorar su línea defensiva interior.

Beckham se está recuperando de una lesión en los ligamentos, pero se espera que esté listo para comenzar la temporada, volviendo de a poco. Solo jugó en siete partidos la temporada pasada antes de lesionarse y quedar afuera por el resto del año. Registró 23 recepciones por 319 yardas y tres anotaciones.

Hicks reforzaría un puesto el cual los Browns actualmente dependen del grandote Andrew Billings y el veterano Malik Jackson. Billings eligió no jugar la temporada pasada por temor al Covid-19 y Jackson solo ha sido titular en 17 partidos en las últimas tres temporadas.

Hicks jugó en 15 partidos la temporada pasada, acumulando 49 tackles y 3.5 capturas. Hicks no está contento con su contrato actual y su agente, Drew Rosenhaus, dijo que están buscando un nuevo acuerdo. El jugador de 31 años está entrando en el último año de un contrato de cuatro años por un valor total de 48 millones de dólares.

Los Browns se están tomando el “tiempo apropiado” con Beckham

A pesar de los rumores, Beckham parece estar en los planes de los Browns para el future, y han sido cuidadosos durante su lenta vuelta a la acción. Si bien a Beckham se lo ve muy bien corriendo y moviéndose, todavía no ha participado en jugadas de equipo y no hay jugado en la pretemporada (como sí lo han hecho la mayoría de los titulares)

“El motivo de esto ha sido hacer las cosas en el tiempo apropiado y con el seguimiento del equipo médico”, dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski. “Seguiremos haciendo eso. En algún momento participará de los ejercicios grupales y esas cosas, pero nos aseguraremos de que esté listo para eso”.

El mariscal de campo de los Browns, Baker Mayfield, ha estado trabajando junto con Beckham en la offseason y en los entrenamientos para poder estar bien sincronizados -algo que no ha sido fácil en sus primeras temporadas juntos.

Practicamos jugadas aéreas. Practicamos durante los descansos de los equipos especiales, cada día en los cuales pueda correr”, Mayfield les dijo a reporteros. “Estamos tratando de cuidar sus piernas para cuando empiece la temporada, pero ahora estamos practicando mucho.

El receptor KhaDarel Hodge se hace notar

Los Browns tendrán que tomar decisiones difíciles en las posiciones de receptor y corredor el día de despidos. Beckham y Landry son dos principales -si es que están saludables- mientras que Rashard Higgins y Donovan Peoples-Jones están batallando por el tercer puesto.

Los Browns también mantendrán en la plantilla al novato Anthony Schwartz y les ha gustado el desempeño del corredor/receptor Demetric Felton. Adicionalmente, KhaDarel Hodge ha hechos grandes esfuerzos para quedarse en el equipo gracias a una sólida pretemporada. Frente a los Giants, Hodge tuvo dos recepciones por 21 yardas, incluyendo una anotación espectacular en el primer cuarto.

“Me sentí genial”, dijo Hodge acerca de la anotación. “Hacía mucho que quería meterme en la zona de anotación. Le agradezco a Dios”.

Desde que llegó a los Browns en 2019, Hodge ha registrado quince recepciones por 256 yardas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Cowboys anuncian cambio de mariscal inesperado: ¿Qué ocurrió con Dak Prescott?

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. De Groote