Cowboys anuncian cambio de mariscal inesperado: ¿Qué ocurrió con Dak Prescott?

El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, hizo un giro inesperado el lunes al anunciar que Cooper Rush -no Garrett Gilbert- será quien entrenará con los titulares previo al último partido final de la pretemporada frente a Jacksonville el domingo.

“Se merece esta oportunidad por completo”, dijo McCarthy, a través del sitio oficial de los Cowboys. “Siempre estuvo preparado para esta oportunidad. Se recuperó de dos lesiones, en su hombro y en su espalda. Creo que jugó bien frente a Houston. Se ha ganado esta oportunidad”.

Si vieron la derrota de Dallas frente a Houston el fin de semana pasado, seguramente estarán de acuerdo con su evaluación de que Rush fue el mejor en su posición. El ex miembro del equipo de práctica y ex jugador de los Giants completó diez de doce pases por 97 yardas y dos pases de anotación en cinco posesiones.

Esto es lo opuesto a Gilbert, el supuesto favorito para ser el suplente directo de Dak Prescott en el primer partido de la temporada, quien solo pudo completar tres de cinco pases por 30 yardas, sin anotaciones, en la derrota 20 a 14.

“Creo que Cooper hizo un buen manejo del partido”, dijo el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, luego del partido, según The Athletic. “Tuvo jugadas limpias, se desempeñó muy bien en jugadas de peligro, y lideró al equipo en dos marchas. Creo que Cooper tuvo un buen cuarto y medio de trabajo.

Los Cowboys volverán a entrenar el martes. A menos que arruine sus chances durante las próximas 96 horas, Rush será quien tenga más minutos de juego frente a los Jaguars. Luego del partido, McCarthy elegirá al ganador del puesto de suplente después de una larga competencia.

Rush está cómodo en la ofensiva de Kellen

A diferencia de Gilbert y DiNucci, Rush tiene un as en la manga que es la confianza -confianza con el coordinador ofensivo, Kellen Moore, cuyo esquema ya conoce muy bien desde 2019, primer año de Moore en Dallas. Rush, que se unió a los Cowboys en 2017, explicó lo cómodo que está con Moore mientras intenta formar parte de la plantilla final de 53 jugadores.

“Ya soy parte de este esquema desde hace cinco años, así que me siento muy cómodo”, dijo de la ofensiva, a través del sitio web del equipo. “Ya entiendo sus jugadas, me doy cuenta de qué va a querer hacer. Durante el trabajo en la semana, no hay que hacer un gran esfuerzo para saber que quiere hacer y cosas así, así que eso hace que me sienta muy cómodo.

En tres partidos de temporada, en los cuales jugó de manera limitada en dos de esos partidos, Rush completó 25 de 38 pases (65.7%) por 256 yardas y dos pases de anotación. No lanzó intercepciones y no soltó ningún balón. Además, sumó 16 yardas por tierra en cuatro acarreos.

¿Solo dos jugadores luchando por el puesto?

La opción favorita de McCarthy, DiNucci, fue un desastre frente a los Texans, lanzando tres intercepciones que terminaron siendo la diferencia en un partido muy cerrado. Incluso antes del partido, parece -gracias a comentarios hechos por parte del vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones- que ya no estaba en carrera para el puesto de mariscal de campo suplente.

“Creo que Gilbert y Cooper tienen que seguir trabajando, y ahora están compitiendo por ser el primer suplente”, dijo Jones el viernes pasado en 105.3 The Fan, a través de Todd Brock, de USA TODAY. “Obviamente, Gilbert tiene un poco de ventaja, pero ambos están trabajando para ser el elegido.

