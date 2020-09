Hay posibilidad de que Luis Suárez debute el domingo ¿lo hará?

Fue un día intenso para el jugador uruguayo ya que fue presentado con el Atlético de Madrid.

A primeras horas del sábado, el equipo dio la bienvenida oficial del jugador en redes. En esos momentos también se puso a entrenar con sus nuevos compañeros y tomó tiempo para hablar con los medios.

Lo que más impresionó es que después de esa sesión, Diego Simeone lo coloque en su lista de convocados para el debut liguero que tiene su equipo ante el Granada.

¡Estos son los futbolistas rojiblancos citados para el estreno liguero ante el @GranadaCdeF!

No se sabe si es que irá desde el inicio, pero se especula que puede ser una gran posibilidad ya que la intención de Simeone es involucrarlo lo más pronto posible.

¡Así fue el primer día de Luis Suárez como rojiblanco!

Para el salteño, su objetivo es poder ayudar al Atleti poder hacer historia. Uno de los momentos que más lo impactó fue cuando vio una pared y dijo: “Lo primero que pensé cuando la vi fue, “Dejenme un espacio porque quiero ser parte de la historia de este grande y ambicioso club.”

Después de entrenar, Suárez habló sobre su llegada y lo que espera poder hacer al lado de “El Cholo”. “Me dio la bienvenida como nuevo jugador. Es un gran placer de tener un gran entrenador y espero poder aprender mucho de él. Todos con los que he hablado han dicho grandes cosas de él,” añadió.

Simeone y posición

Cuando Suárez estaba a punto de salir del Liverpool, Simeone había dicho que quería al exgoleador del Ajax. Aunque no terminó culminándose en ese momento, ese respeto siempre ayudó para una eventualidad como la que terminó surgiendo.

El técnico argentino se mostraba alegre al regresar al ruedo después de dar positivo por el coronavirus. El entrenador habló de la llegada de Suárez.

“La llegada de Suárez nos ayuda a seguir creciendo como club y como equipo. Su jerarquía nos dará, seguramente, competencia interna,y una potencia ofensiva a lo que se refiere a sus números históricos y ojalá lo sigan acompañando en este lugar,” afirmó.

¡Gracias, @DiegoForlan7! 🇺🇾 ¡Uruguay nomá!

Con la llegada de Suárez al Atlético de Madrid y la posible llegada de Edinson Cavani, el cuadro colchonero ya tiene todo para luchar para conquistar el título de liga por primera vez en seis años.

Sigue en directo la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone previa al Atleti – Granada

Además se sabrá el próximo jueves sus primeros rivales en la fase de grupos de la Champions League. Este trofeo para Simeone es el que se la ha escapado en dos ocasiones y el que la falta para poder llevar a su amado Atleti a lo más alto del fútbol europeo.