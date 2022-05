Portero revela un pase fallido al Barcelona: ‘Todo estaba acordado’

El Barcelona estuvo cerca de traer un nuevo portero en la ventana de transferencia de enero, pero vio colapsar una transferencia propuesta cuando el suplente actual, Neto, no pudo irse.

El portero del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, le dijo a Mozzart Sport que estaba listo para unirse a los gigantes catalanes, pero la imposibilidad del club para vender al brasileño de 32 años significó que el pase fracasara.

“A decir verdad, todo estaba listo, el segundo portero del Barcelona [Neto] tenía que dejar el club”, dijo. “Por alguna razón, no quería dejar el club, así que no pude ir. Por mi parte, todo estaba hecho, todo estaba acordado”.

Neto solo ha desempeñado un papel secundario en el Barça desde que se unió procedente del Valencia en 2019. En enero de 2021 vio una solicitud de transferencia rechazada y solo ha jugado dos partidos de La Liga en lo que va de temporada.

Dimitrievski impresiona contra el Barcelona

Dimitrievski ha impresionado esta temporada en La Liga, particularmente en los dos partidos de liga contra el Barcelona. Rayo logró un sorprendente doblete contra los catalanes en su primera temporada de regreso en la máxima categoría española, y Dimitrievski ha hablado de su orgullo por el logro de su equipo.

“La sensación es fenomenal, ganarle dos veces al Barcelona, ​​creo que solo el Bayern Munich lo logró esta temporada en la Champions League”, dijo. “En el primer partido atajé un penal, en el segundo tuve mucho trabajo. La sensación es maravillosa, estoy muy feliz por todo eso”.

La victoria del Rayo sobre el Barcelona en la última jornada ha sellado con eficacia otra temporada en La Liga para el equipo de Andoni Iraola. El club capitalino está a 10 puntos de la zona de descenso y aún le quedan cinco fechas por jugar.

¿Se va Dimitrievski?

Dimitrievski también se ha pronunciado acerca de su futuro y no ha perdido la esperanza de fichar por un club de renombre. El jugador de 28 años ha impresionado a muchos en La Liga con el Rayo y está feliz de escuchar los rumores sobre su futuro.

“Me encanta cuando la gente habla de mí para que pueda pasar a clubes así”, explicó. “La decisión fue genial porque estamos haciendo una temporada fenomenal, espero que en verano, no sé si el Barcelona o algún otro club grande pueda venir a por mí. Muy contento, porque hice algo bueno esta temporada”.

El internacional de Macedonia del Norte tiene contrato con el Rayo hasta 2024 pero dice que está listo para alejarse del club de la capital y unirse a un club más grande donde pueda luchar por otros títulos.

“Hemos hecho una gran cosa asegurando la permanencia en La Liga, siempre he dicho que no soy un hombre que se conforme con las cosas actuales, me gustaría progresar, pasar a un gran club que luche por grandes cosas”, añadió. “Tengo contrato aquí hasta 2024, pero como cualquier jugador me gustaría progresar, jugar en un club mejor, así que veremos qué sucede en el verano. Ahora me siento lleno de fuerza, tengo mucha experiencia y juegos en mi haber, creo que ahora es el momento adecuado para ir a un mejor equipo, donde podría progresar, lograr nuevos éxitos, tal vez pasar a una nueva liga. Estoy realmente listo para dar ese paso adelante”.

