Estrella especula que Colby Covington no aceptaría pelea de alto nivel: ¿Contra quién se niega?

El peso wélter de la UFC Colby Covington no aceptará una pelea con Khamzat Chimaev, según Gilbert Burns.

El presidente de la UFC, Dana White, ha dejado en claro que quiere programar Covington contra Chimaev para la primera cartelera de la promoción en ABC a fin de año.

“Chaos” peleó en marzo en la UFC 272 cuando obtuvo una victoria por decisión unánime sobre su acérrimo rival, Jorge Masvidal. Por otro lado, Chimaev ingresó al top 5 de la división tras obtener una victoria por decisión unánime contra Burns en la UFC 273 a principios de este mes.

Bueno, según “Durinho”, Covington no contestará su teléfono ni escribirá si le ofrecen a Chimaev como su próximo oponente. En cambio, puede ver a “Borz” enfrentarse a Belal Muhammad.

“Esa es una pelea difícil, pero primero lo primero: Colby tiene que aceptar la pelea y no creo que lo haga”, dijo Burns en una entrevista reciente con MMA Junkie. “No sé por qué, pero tengo la sensación de que no aceptará la pelea. Esa es la sensación que tengo.”

“Creo que será una pelea muy dura, una pelea muy, muy cerrada. Pero no creo que él diga que sí. Simplemente no lo creo. Tal vez Belal (Muhammad) esté allí y hagan Belal vs. Khamzat. Dije que estaré listo para una revancha, así que ya veremos. Quiero grandes peleas, eso es lo que busco a continuación. Pero no creo que Colby pelee con Khamzat.”

Burns continuó dando su opinión sobre Covington, afirmando que “Chaos” sólo está interesado en pelear contra luchadores que vienen de derrotas, como Masvidal.

“Porque últimamente, sólo está teniendo peleas contra muchachos que vienen de una derrota y elige”, sostuvo Burns. “Simplemente no creo que lo haga. No sé. Es una sensación que tengo. No aceptará esta pelea.”

Chimaev sería el favorito sobre Covington, sostuvo Burns

Si alguien sabe lo que es estar encerrado en una jaula con Chimaev, ese es Burns. Lucharon durante tres rounds brutales que dejaron a ambos competidores magullados y ensangrentados. Y si Covington versus Chimaev se da, Durinho elegiría a Chaos como el no favorito.

“Pelea muy reñida, tenemos que ver a Khamzat en cinco asaltos y Colby lo hizo un par de veces”, dijo Burns. “Pelea muy dura. No sé si Colby pueda luchar contra él.”

“No sé si Colby puede soportar todos los golpes. Colby definitivamente no tiene el poder en sus manos para lastimar a Khamzat. Veo a Khamzat tal vez como el favorito en esta pelea.”

Muhammad se hizo eco de la opinión de Burns sobre Covington

Muhammad, quien ocupa el puesto número 5 en las 170 libras, también cree que Covington esquivará a Chimaev. “Remember the Name” obtuvo una gran victoria una semana después de que Chimaev venciera a Burns. Muhammad encabezó la UFC en ESPN 34 el 16 de abril y derrotó a Vicente Luque por decisión unánime.

Después de la pelea, Muhammad desafió a “Karen” Colby Covington, pero unos días después, le dijo a Damon Martin de MMA Fighting que no ve a Covington peleando contra él o Chimaev.

Por lo que a Remember the Name le gusta la idea de pelear contra Borz para establecer quién será el próximo contendiente de la división en recibir la oportunidad de ir por el título de peso wélter.

LEER MÁS: INFORME: Lakers culpan entorno de Lebron James por llegada de Westbrook: ¿Por qué?