Sorpresa en el fútbol: Gerard Piqué anuncia su retiro como profesional – VIDEO

“Culés, les tengo que decir una cosa”. Con esa frase Gerard Piqué, referente y capitán del FC Barcelona español, inicia el video mediante el cual anunció su retiro del fútbol profesional este jueves, luego de más de 17 años jugando en la élite mundial.

Piqué, a sus 35 años, comunicó que el próximo sábado, cuando el club blaugrana reciba al Almería, será su último partido en el Camp Nou.

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como muchos de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa. Ultimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barsa, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo… Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace veinticinco años que entré al Barsa, me fui y volví”, inició Pique el discurso a través del cual oficializó su retirada.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Y a continuación, completó: “El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre”.

Cabe destacar que Piqué le pone punto final a su carrera como futbolista en un año bastante convulsionado: además de que el FC Barcelona no atraviesa su mejor momento -quedó eliminado en el “grupo de la muerte” de la primera ronda de la UEFA Champions League- y él no sumó tantos minutos en el primer equipo que dirige Xavi, se vio involucrado en un escándalo por una supuesta infidelidad a la cantante colombiana Shakira, aún su esposa pero ya separados oficialmente desde hace algunos meses.

Sorpresa en el FC Barcelona por el retiro de Piqué: los principales directivos se habrían enterado por el video que subió el futbolista

Para todo el mundo Barcelona fue una absoluta sorpresa que Piqué anuncie su retiro del fútbol profesional, al punto tal que no estaban enterados de la decisión antes de que el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 lo confirmara por redes sociales.

Según informa el diario Sport, los principales dirigentes del club supieron su decisión a través del vídeo que colgó en las redes sociales. La idea de la directiva culé, según el citado medio, era entablar una negociación en las próximas semanas para desbloquear su situación en el mercado de invierno.

#FCB 🔵🔴 🤐 En la cena del pasado miércoles, Gerard Piqué no dijo nada sobre su retiradahttps://t.co/jO0lrugXX4 — Diario SPORT (@sport) November 3, 2022

“Toda una vida dedicada al Barça. Gracias, Piqué”, dice el tuit publicado por el FC Barcelona al confirmarse la decisión de su actual capitán.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ya se expresó sobre el retiro de Piqué: “Forma parte del escudo del Barça, siempre será referente para los culers, ha demostrado sobradamente lo que quiere al Barça. Piqué entiende nuestra situación de fair play y está muy dispuesto a ayudar al club”, dijo en declaraciones a BARÇA TV.

Del “shock” de Carles Puyol al “leyenda” de Deulofeu: las emotivas despedidas de futbolistas y exjugadores para Piqué

Quien admitió estar “en shock” al conocer la decisión de Piqué es su excompañero de equipo y gran amigo Carles Puyol, que expresó su sorpresa a través de un tuit. “Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo”, reza el mensaje del histórico defensa central culé.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD — Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022

Por su parte, Gerard Deulofeu, actual futbolista y figura del Udinese italiano, calificó a Piqué como una “leyenda” y le agradeció por tantos años compartidos en sus años como jugador del FC Barcelona. “LEYENDA. Muy agradecido de poder compartir momentos contigo al mejor equipo del mundo ! Gracias por todo lo que has dado en nuestro deporte”, dice el mensaje para Piqué.

LLEGENDA. ⭐️ Molt agraït de poder compartir moments amb tu al millor equip del món💙❤️! Gràcies per tot ho que has donat al nostre esport. @3gerardpique pic.twitter.com/ZgRAmmHdat — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) November 3, 2022

A pesar de su identificación con el Real Madrid, una leyenda del “Merengue” como Fernando Hierro dialogó con EFE y consideró que “la retirada de Piqué es una gran pérdida”. Además, aprovechó para mandar al central un mensaje de cariño.

“Primero, mandarle un abrazo muy grande. Él sabe el cariño y respeto que ha tenido por mi parte. Para mí, Sergio Ramos y él han sido los dos mejores centrales del mundo. Respaldar su decisión… Él sabrá por qué la ha tomado y quiero mandarle todo mi apoyo y cariño”, declaró Hierro, y agregó: “Si nos ponemos a sumar todo lo que Gerard le ha dado al fútbol español, es una barbaridad. Ha sido un primer nivel mundial”.

