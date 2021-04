Piqué y la broma a Dembelé tras la final de Copa del Rey ¿Qué le hizo?

Gerard Piqué regresó al equipo azulgrana para la victoria del sábado en la final de la Copa del Rey sobre el Athletic y sin duda hizo sentir su presencia tanto dentro como fuera del campo.

El zaguero hizo una actuación consumada en la línea de fondo, tras recuperarse de una lesión en la rodilla que le había dejado fuera de las canchas, desde la victoria en semifinales ante el Sevilla, y también jugó un papel clave en las celebraciones como es costumbre.

Piqué apuntó a hablar de dinero cuando se trató de Ousmane Dembélé cuando el francés intentó unirse a la fotografía de los jugadores formados en La Masia del club con el trofeo, según Diario Sport.

La respuesta del central fue brutal cuando, en broma, le pidió a Dembélé que saliera del grupo de La Magia, diciéndole al francés: “Tú, lárgate de aquí, con todo lo que nos has costado”.

Luego, el defensor se alineó junto a sus compañeros de equipo, incluidos Sergio Busquets, Sergi Roberto, Riqui Puig, Ansu Fati, Oscar Mingueza e Ilaix Moriba para la fotografía que destaca cómo la cantera del club continúa prosperando.

Piqué jugó 82′ minutos en la victoria por 4-0 tras regresar de un problema en la rodilla, mientras que Dembélé comenzó en el banco pero entró en los últimos minutos cuando el Barcelona recogió el trofeo por 31ª vez, logrando un nuevo récord.

El defensa azulgrana también realizó su tradicional celebración tras recoger un trofeo más para su club. El central sacó sus tijeras y añadió un pedazo de red a su colección.

Don't tell the groundsman! 😅

Gerard Pique and Sergio Busquets help themselves to some net ✂ pic.twitter.com/kpHxd045lh

— Goal (@goal) April 17, 2021