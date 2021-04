Jorge Messi está en Barcelona ¿Qué pasará con el futuro de Leo?

El futuro de Lionel Messi sigue siendo objetivo de especulaciones acerca de lo que pasará con el capitán del FC Barcelona, quien sigue sin contrato y a fines de junio tendrá la capacidad de irse gratis a otro club, pero parece que las conversaciones sobre un nuevo acuerdo pueden estar en el camino.

El padre y agente del argentino, Jorge Messi, fue visto en Barcelona este domingo por la noche, lo que generó especulaciones de que se encuentra en la ciudad condal para discutir el futuro de su hijo con el presidente del club Joan Laporta.

El padre de Leo Messi fue visto viendo jugar al Barcelona B contra el Villarreal B el domingo por la noche en el Estadi Johan Cruyff.

“Jorge Messi está en Barcelona. Actualmente se le ve en el partido del Barça B, también se le une Rodrigo (Hermano de Messi). Los rumores apuntan a que se reunirá con el club más adelante para discutir la renovación del contrato de Messi”.

El experto en traspasos Fabrizio Romano informó que Laporta está listo para comenzar a hablar sobre el futuro de Leo Messi en el club más allá de esta temporada.

“Jorge Messi, el padre de Leo Messi, está en Barcelona ahora mismo según informa

@martinezferran. El presidente del Barça, Joan Laporta, está dispuesto a abrir conversaciones con Messi en los próximos días para ampliar su contrato. Laporta sigue confiado y convencido de que el futuro de Messi está en el Barça”.

