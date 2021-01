Tragedia en el Dakar: murió el piloto Pierre Cherpin tras pasar cinco días en coma

Murió el piloto de motos francés Pierre Cherpin, quien había sufrido un traumatismo de cráneo la semana pasada tras una caída en la séptima etapa del Rally Dakar 2021 que se desarrolla en Arabia Saudita. La muerte se produjo mientras era trasladado a Francia. La noticia fue confirmada este viernes por la organización del Rally-Raid.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY

During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.

The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG

