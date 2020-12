Mira las mejores reacciones de la pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith

La superestrella del boxeo Saúl “Canelo” Álvarez dominó a Callum Smith el sábado 19 de diciembre por la noche en San Antonio, Texas. La victoria por decisión unánime en 12 asaltos le fue sufieciente al mexicano de 30 años para ganar el campeonato de peso súper mediano de la AMB de su oponente y de la revista The Ring, así como el título vacante de la CMB.

El contragolpe limpio y poderoso de Canelo Álvarez fue demasiado para que dominara al previamente campeón de las 168 libras.

Puede ver lo más destacado de la emocionante victoria de Canelo Álvarez ante Smith a continuación.

Canelo Alvarez vs Callum Smith: Post-Match Recap & Reactions | CBS Sports HQCanelo Alvarez entered the ring for Saturday's return in San Antonio already bearing the label as the sport's pound-for-pound king. He left with a pair of super middleweight world titles and a warning to anyone else wearing a belt when he said, "We are coming for more." Alvarez won a major world title in his… 2020-12-20T07:15:45Z

De acuerdo con la cadena ESPN, la victoria convirtió a Canelo Álvarez en el primer campeón de boxeo unificado de México en la categoría de las 168 libras.

With a win over Callum Smith, @Canelo becomes the first unified champion from Mexico in super middleweight history 🇲🇽 #CaneloSmith pic.twitter.com/rNOUc0qpmP — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 20, 2020

Además, la victoria ante el británico Callum Smith convirtió a Canelo Álvarez en el campeón mundial legítimo en cuatro diferentes divisiones.

A CLINICAL PERFORMANCE FROM CANELO. pic.twitter.com/6ySsgDEK3w — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Después de vencer a Callum Smith el sábado en la noche, por sus cinturones, Canelo Álvarez ahora ha ganado títulos mundiales legítimos en las categorías de peso del boxeo de 154 libras, 160 libras, 168 libras y 175 libras.

El retador al título de peso mediano de UFC, Kelvin Gastelum, se entusiasmó con la pelea.

El peso semipesado ya retirado de la UFC Jimi Manuwa declaró a Canelo Álvarez como el mejor boxeador que hay actualmente.

Canelo is pound for pound no1 best boxer in the world. #CaneloVsSmith — JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) December 20, 2020

Derek Brunson, peso mediano de UFC, también estaba viendo el combate.

Canelo is a dog ! 🔥 — Derek Brunson (@DerekBrunson) December 20, 2020

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha perdido ante un boxeador desde que se enfrentó en 2013 ante Floyd Mayweather y perdió por decisión unánime. ¿Esa derrota ayudó a que Canelo se en el boxeador que es hoy? Al menos una persona hace pensar que sí.

De hecho, las estadísticas de golpes proporcionadas por CompuBox a ESPN muestran cuán dominante fue Canelo Álvarez ante Callum Smith.

Doug Fischer de la revista Ring vio a Canelo Álvarez pelear tan impresionante, que el famoso escritor de boxeo cuestionó las tarjetas de puntuación de los jueces en la pelea de ayer. Los jueces puntearon la pelea 119-109, 119-109 y 117-111 para Canelo Álvarez.

One of the judges found three rounds for Smith? OK. Well, anyway, now we can call Canelo a four-division titleholder. Ring champ at middleweight and super middleweight. Not too shabby. (Cue the #Salty Society to demand that Canelo be immediately stripped of his 160-pound title.) — Douglass Fischer (@dougiefischer) December 20, 2020

Rachel McCarson de “Real Talk with Kelsey and Rachel” comparó la actuación de Canelo Álvarez con la de Terminator.

La presentadora de Ring TV, Cynthia Conte, notó lo impresionante que fue Canelo Álvarez contra el líder consensuado de 168 libras en este deporte.

Algunos fanáticos y medios de comunicación estaban viendo con quién podría pelear Canela Álvarez.

Canelo contra Jake Paul, ¿alguien?

Canelo Alvarez vs Jake Paul is all that matters now. — Kelsey McCarson (@kelsey_mccarson) December 20, 2020

El galardonado escritor de boxeo David Greisman señaló cuántas importantes peleas podrían estar en camino para Canelo Álvarez en un futuro no muy lejano. Después de todo, para un luchador que puede pelear entre 160 y 175, parece haber muchas opciones.

Canelo's faced and beaten some very good names. Plenty more to face. I believe he'll keep meeting more of the big names and that the occasional keep-busy sessions he had in the past (Rocky Fielding, Chavez Jr., etc) will be rarer. — David Greisman (@fightingwords2) December 20, 2020

De hecho, Canelo Álvarez ya ha logrado muchas increibles hazañas en este deporte, y la superestrella podría estar en camino a peleas aún más grandes y mejores algún día no muy lejano.

Las opciones para la próxima pelea de Canelo Álvarez incluyen estrellas y campeones en tres clases de peso diferentes.

El campeón de peso súper mediano de la OMB, Billy Jo Saunders, declaró que quería pelear contra Canelo Álvarez.

Como cualquier pelea de Canelo Álvarez en estos días, esa sería una gran noche para el boxeo.

El ganador entre Canelo vs. Saunders tendría tres de los cuatro principales cinturones del alfabeto en la división de peso súper mediano del boxeo y una buena oportunidad de pelear por un estatus indiscutible.

Pero él no es la única opción. Max Kellerman de ESPN ya tiene contemplada una lista.

List of boxers I’d like to see #Canelo fight in order of preference:

1. Beterbiev

2. Charlo

3. Andrade

4. Bivol

5. Benavidez — Max Kellerman (@maxkellerman) December 20, 2020

El entrenador de boxeo, Teddy Atlas reveló qué pelea preferiría no ver.

I know his fans won’t like this but at this stage of their careers GGG no longer competitive with Canelo. Not now. #CaneloSmith #Canelo — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) December 20, 2020

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es ahora agente libre en lo que respecta a las redes de televisión y las plataformas de transmisión, por ello, podría terminar enfrentándose con cualquiera boxeador que elija, siempre y cuando se pueda hacer un trato para la pelea.

Twitter: @Kelsey_McCarson

YouTube: Real Talk with Kelsey and Rachel

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Canelo Álvarez vs. Callum Smith: siga en vivo la ceremonia de pesaje