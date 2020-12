Canelo Álvarez vs. Callum Smith: siga en vivo la ceremonia de pesaje

El boxeador mexicano, Canelo Álvarez regresa este sábado 19 de diciembre oficialmente al ring de boxeo para enfrentar al inglés Callum Smith en el Alamodome de San Antonio, Texas, en un combate que pondrá fin a su sequía por fuera de las competiciones. El mexicano lleva un año, un mes y 17 días, sin ningún tipo de acción.

En el viernes de hoy, desde las 12:00 hora local de Estados Unidos, se realizará en en San Antonio, la ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez vs. Callum Smith, para conocer el el peso de este combate, el cual está pactado en las 168 libras.

Usted podrá seguirla en vivo por medio del canal de YouTube de DAZN Boxing , Twitter y Facebook.

Aquí encontrará la transmisión en vivo proporcionada por DAZN Boxing:

Esto es lo que necesita saber:

Pesaje de Canelo Álvarez vs Callum Smith

¿Cuándo es el pesaje?: Viernes 18 de diciembre de 2020

¿A qué hora es la pesaje?: 12:00 horas (EDT) / 09:00 (PDT).

¿Dónde es la pelea?: Alamodome de San Antonio, Texas

¿Transmisión oficial?: El pesaje se podrá seguir en vivo a través de DAZN Boxing

Una de las características de esta pelea entre el mexicano y el inglés es la diferencia de tamaño entre ambos, ya que Callum Smith será el rival más alto en la carrera de Canelo Álvarez, siendo la pelea de este sábado 19 de diciembre una de las más difíciles de Canelo.

“Me gusta todo lo que me genere un riesgo y es la oportunidad de seguir haciendo historia. Estamos acostumbrados a los grandes retos. Ahora tenemos esta pelea en el 2020, que ha sido difícil para todos. Vamos a cerrar con broche de oro, ante un gran campeón. Estoy motivado como siempre”, declaró Canelo Álvarez en declaraciones recogidas por Marca.

Por su parte, Callum Smith dijo en el citado medio que “Siempre quise ser el campeón del mundo. Ahora quiero probarme ante los mejores del mundo. Canelo es una super estrella, uno de los mejores libra por libra, y quiero probar que estoy en el mismo nivel, soy uno de los mejores del mundo y puedo pelear en la élite”.

¿Cuándo es la pelea?

La pelea entre ambos pugilistas será este sábado 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, y arrancará la misma en Estados Unidos a las 19:00 horas tiempo del Este, a las 18:00 horario central y a las 17:00 tiempo del Pacífico. De igual manera para territorio de norteamericano la Cadena DAZN será la encargada de transmitir en vivo el evento en vivo para más de 200 países, incluyendo Estados Unidos, excepto en México.

Challenges are nothing new for @Canelo. On December 19th, he faces a 𝘣𝘪𝘨 one in @CallumSmith23 🏆 pic.twitter.com/MHC9oOmHDP — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2020

Cartelera completa de la pelea entre Canelo y Callum Smith

• Canelo Alvarez vs. Callum Smith por el cinturón The Ring y WBA de los supermedianos.

• Frank Sanchez vs. Julian Fernandez en pesos pesados

• Raymond Ford vs. Juan Antonio Lopez

• Austin Williams vs. Isiah Jones en peso medio

• Marc Castro vs. Luis Javier Valdes en peso pluma

• Christian Gomez Duran vs. Angel Hernandez en peso welter

• Alexis Eduardo Molina vs. Robert Greenwood en peso pluma

