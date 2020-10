‘O Rei’ Pelé cumple 80 años

View this post on Instagram

Receber um vídeo desse garoto no meu aniversário de 80 anos é um grande presente. Obrigado @neymarjr, pelo carinho que você sempre teve comigo. Tenho certeza que vou comemorar muitos troféus levantados por você ainda! // Receiving a video from you, my boy, on my 80th birthday is a great gift. Thanks @neymarjr, for the affection you have always shown with me. I'm sure I will congratulate you on lifting many more trophies in the future!