Patrick Peterson Es Terminante A La Hora De Hablar Del Futuro De Fitzgerald

Si hay alguien que sabe acerca de cuál será el future de Larry Fitzgerald en la NFL es Patrick Peterson.

Peterson y Fitzgerald son muy buenos amigos y jugaron juntos durante una década con los Arizona Cardinals, siendo el enfrentamiento permanente entre esquinero y receptor en las prácticas del equipo.

Fitzgerald, de 38 años, sigue siendo agente libre, pero todavía no ha anunciado su retiro. Peterson, esperando reinventar su carrera, dejó Arizona para firmar contrato con los Minnesota Vikings.

La afición deseaba que Fitzgerald, nacido y criado en Mineápolis, volviera a casa para jugar con los Vikings.

Peterson acabó con esa fantasía.

“Ninguna Chance”

Peterson, respondiendo preguntas de los fanáticos en el podcast All Things Covered, respondió sin vueltas a un fanático que le preguntó acerca de las chances de que Fitzgerald se sumara a los Vikings.

“Ninguna”, respondió Peterson. “No sé qué hará. No se ha retirado aún… Pero creo que solo jugaría para Arizona. No me lo imagino jugando para otro equipo”.

Fitzgerald acaba de romper su silencio acerca de su actualidad como agente libre diciendo que “no le urge jugar en este momento”.

“No sé cómo me sentiré en septiembre, octubre, noviembre, y más adelante aún. Pero en este momento no me urge jugar”, dijo Fitzgerald en el programa de radio Let’s Go, de Jim Gray. “Creo que debo respetar lo que siento. Uno no puede jugar a este deporte si no está del todo comprometido y no está listo para la preparación que demanda y esas cosas que hay que hacer”.

Fitzgerald no tiene muchas más marcas que romper y solo le queda ganar un Super Bowl. Se especula que el futuro miembro del Salón de la Fama considere sus opciones y quizás prefiera esperar a ver que equipos podrían pelear por un Super Bowl que necesiten otro receptor.

Los favoritos para contratar a Fitzgerald son los Cardinals, Vikings y los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, Peterson dijo con mucha seguridad que Fitzgerald no jugará para ningún otro equipo.

“Será una larga temporada”, dijo Peterson. “Es posible que en algún momento reciba un llamado de Arizona”.

Fitzgerald Podría Estar Esperando A Que Lo Contrate Un Legítimo Contendiente

A pesar de la incertidumbre acerca del futuro de Fitzgerald, Mike Florio, de Pro Football Talk, no ha descartado la posibilidad de que se sume a los Vikings.

Las cosas todavía se podrían dar para que Larry Fitzgerald vuelva a su casa, a Minnesota. Recogepelotas para los Vikings en 1998, Fitzgerald podría estar especulando acerca de las posibilidades del equipo en 2021”, escribió Florio. “Hasta que no se retire o se sume a otro equipo, es una posibilidad que no puede ser totalmente descartada”.

El padre de Fitzgerald, un periodista deportivo que trabaja para el Minnesota Spokesman-Recorder, recientemente le respondió a un tuit de un fanático acerca de la vuelta de su hijo con una referencia hacer del equipo de hockey sobre hielo masculino de los Estados Unidos, “El Milagro en el Hielo”. Se puede interpretar a la referencia de cualquier manera. Sin embargo, el emoji del reloj también podría significar que Fitzgerald está especulando con lo que pueda pasar.

