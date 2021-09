Los Giants suman al receptor más alto de la NFL: ¿Quién es “Joven Megatron”?

A pesar de algunas preocupaciones acerca de su arsenal de receptores, los New York Giants se desprendieron de algunos receptores prometedores en el día de recortes. El siempre bien ponderado David Sills, el versátil Matt Cole, y el líder en anotaciones por aire del equipo, Damion Willis (se sumó al equipo de práctica), fueron despedidos. Además de eso, los receptores Alex Bachman y Austin Mack fueron puestos en la lista de lesionados. Sin embargo, menos de 24 horas después de reducir su plantilla al cupo permitido de 53 jugadores, los Giants han reforzado esa posición.

El receptor Collin Johnson ha sido contratado junto con los apoyadores Justin Hilliard y Quincy Roche, según Jordan Raanan, de ESPN. Johnson, de 23 años, está en su segundo año en la liga luego de pasar su año de novato con los Jacksonville Jaguars. En 14 partidos para ellos, la ex selección de quinta ronda atrapó 18 pases por 272 yardas y dos anotaciones.

En gran parte gracias a su enorme constitución de 6 pies y 6 pulgadas y 222 libras, el ex jugador de la Universidad de Texas se ganó el sobrenombre de ´Joven Megatrón´ al principio de su carrera. De hecho, desde la temporada pasada, es el receptor más alto de la NFL. Sin embargo, aunque pueda parecerse al receptor miembro del salón de la fama, sabe muy bien que no debería compararse con uno de los mejores de la historia.

“Trato de ser la mejor versión de Collin Johnson posible”, dijo Calvin, a través de 247Sports. “Pero admiro a Calvin Jonhson.

En cuanto cómo puede Johnson ser su mejor versión para los Giants, eso puede ser cambiándose a otra posición. Rannan había reportado más temprano que el equipo ha estado activamente buscando un ala cerrada entre los agentes libres y los jugadores recortados. Esto es debido a que no se sabe si Evan Engram jugará en el primer partido de la temporada ya que acarrea una lesión en los gemelos. Su suplente también está en duda ya que está volviendo de una operación en el pie. Esto deja a Kaden Smith como el único ala cerrada sano del equipo.

¿Podrá Johnson probar que puede ser un proyecto en desarrollo como ala cerrada para los Giants? Mientras tanto, podría ser utilizado como blanco en la zona roja si el equipo decide usarlo en una nueva posición – eso y quizás ganar músculo. Sin embargo, los Giants han estado buscando a un jugador de ese tipo hace meses, y no han tenido éxito. Intentaron hacer eso con Kelvin Benjamin, trataron de convertirlo en ala cerrada -ya sabemos cómo les fue. Hicieron algo parecido con el receptor canadiense, Rysen John, y trataron de hacerlo jugar como ala cerrada y corredor de poder. Aunque John se mostró prometedor durante el verano, una lesión en el tobillo lo mandó a la lista de lesionados.

Los Giants no han terminado con su búsqueda

Como ha demostrado lo hecho el día de hoy, los Giants están en la permanente búsqueda de jugadores para mejorar su plantilla de 53 jugadores. El entrenador, Joe Judge, enfatizó ese mensaje mientras habló con reporteros luego de que fuera anunciada la plantilla final de 53 jugadores.

“Creo que las plantillas nunca dejan de cambiar”, dijo Judge. “creo que siempre estamos tratando de mejorar, y a veces contratamos a otros jugadores. Lo normal de este deporte es que siempre habrá lesiones, los jugadores se lastiman. Y para reemplazarlos siempre evaluamos a cualquier jugador que esté disponible que creamos que pueda mejorar a la plantilla. Tratamos de tener a los mejores jugadores que podamos obtener.

