Se saben algunos partidos de los Lakers para la próxima temporada: ¿Juegan en Navidad?

Los Angeles Lakers enfrentarán a los Brooklyn Nets en el partido principal de Navidad de la NBA, según Adrian Wojnarowski de ESPN. La NBA está anunciando el calendario de partidos de transmisión nacional para la temporada 2021-22 y Wojnarowski dio un adelanto de algunos de esos partidos.

“Mucho de qué hablar en The Jump a las 3 PM ET con la oficialización de los partidos de Navidad, incluyendo, según fuentes: Trae Young y los Atlanta Hawks regresando a Nueva York para enfrentarse a los New York Knicks en MSG,” explicó Wojnarowski por Twitter. “Además, una batalla de titanes del este y oeste: Los Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers en Staples.”

Los Lakers también abrirán su calendario de pretemporada recibiendo a los Nets el 3 de octubre a las 3:30 p.m. Los Ángeles se familiarizará con Brooklyn en lo que sin dudas será la predicción popular como posible final de la NBA. El nuevo base de los Lakers Russell Westbrook se enfrentará a su excompañero de equipo Kevin Durant.

“Es surreal,” dijo Westbrook sobre haberse unido a los Lakers, según ESPN. “Creo que aún no caigo, siendo de Los Angeles, haber crecido no muy lejos de aquí y haber visto los desfiles — tratando de ir a verlos, de faltar a la escuela para poder ir a verlos. Al ser un fan de los Lakers y ser de Los Ángeles, es como que ahora cierro un círculo”.

LeBron jugará su décimoquinto juego de navidad

El hecho de que James juegue los partidos el día de navidad se ha convertido en toda una tradición de las fiestas y este partido el próximo 25 de diciembre de 2021 será el décimoquinto que la superestrella haya jugado. El enfrentamiento entre los Nets y los Lakers será, según Sports Illustrated, el décimocuarto partido consecutivo en que James haya jugado.

Antes del enfrentamiento de navidad contra los Mavericks la temporada pasada, James habló sobre la emoción de jugar durante las fiestas. Este partido de este año probablemente se sentirá un poco diferente ya que se espera que los fanáticos regresen a los estadios para la temporada 2021-22.

“Durante navidad, sabes que hay un clima especial, ese espíritu navideño,” James señaló en December 2020, según Sports Illustrated. “Habrá muchas celebridades durante ese partido. Habrá mucha emoción. La gente ya ha abierto sus regalos, y todo el mundo está emocionado. Para muchos de nosotros es un día de poder dar”.

“Y poder estar en el Staples Center… He tenido la oportunidad de jugar aquí en navidad como un laker, y también como oponente. Es uns sensación hermosa estar aquí pero no es lo mismo sin los fanáticos fieles de los Lakers y si la fila de celebridades y sin las luces brillantes. Es una sensación totalmente diferente. Es estrictamente baloncesto, lo cual está bien, pero nuestro desporte también es entretenimiento. Y cuando estás allí en la cancha, esperas poder brindar entretenimiento al público en vivo también.

Los Lakers arrancarán la temporada 2021-22 contra los Warriors el 19 de octubre: Informe

La temporada de los Lakers estará llena de enfrentamientos, especialmente con la alineación renovada que presenta aún más poder estelar con la incorporación de varias estrellas teniendo en cuenta el fichaje de Westbrook. The Athletic’s Sam Amick reportó que los Lakers comenzarán la temporada contra los Warriors en TNT en horario de máxima audiencia de hora pico por TNT el 19 de octubre.

“De acuerdo a una fuente directa de la liga, la septuagésima quinta temporada regular arrancará en @NBAonTNT de esta manera este 19 de octubre 19… * Brooklyn contra Milwaukee * Warriors contra Lakers. Sí, por favor…,” tuiteó Amick.

