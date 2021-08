Los Lakers anuncian nuevo patrocinador previo a comienzo de temporada: ¿Quién es?

La temporada se acerca para los Lakers y la anticipación ya comienza a subir de nivel. Las expectativas son enormes para un plantel que llega con la pretensión de ganar su décimo octavo título, pero el éxito no solamente se está esperando dentro de las canchas.

El equipo también está rearmándose a nivel corporativo. Uno de los nuevos socios fue presentado el martes cuando la compañía BioSteel anunció que sería la bebida oficial de los Lakers comenzando esta próxima temporada.

BioSteel comienza a establecerse dentro del mundo del deporte y hace unas semanas atrás hizo un contrato importante con el jugador estelar de los Dallas Mavericks, Luka Doncic como el embajador mundial de la bebida.

Este patrocinio sale siendo importante ya que integrará varios canales de apoyo para el equipo que buscará volver a ganar el título tras haber sido eliminado en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada.

Para varios, esto puede ser algo que el equipo quiere hacer como uno de varios pasos para poder hidratar de mejor manera a sus jugadores teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que tuvieron a finales de la última campaña.

Según BioSteel, sus productos tendrán una presencia constante “durante todo el año dentro y fuera de la cancha”, según su comunicado oficial.

La publicidad de BioSteel Sports Drink se verá en el banquillo de los Lakers, dentro del vestidor además de alrededor de toda la arena cuando juegan de local.

Comunicado oficial

Como hicieron los Lakers, la compañía angelina también fue a las redes sociales para anunciar el vínculo histórico.

“Fanáticos alrededor del mundo conocen a los Lakers como uno de las franquicias más divertidas y reconocidas en todo el mundo y estamos emocionados que han escogido a BioSteel como la bebida oficial del equipo,” dijo el presidente y cofundador de BioSteel Michael Cammalleri.

“Estuve durante la primera parte de mi carrera en la NHL en Los Ángeles, me enorgullezco en poder ver esto completar el círculo. Estamos ansiosos por proveer a los Lakers con Hidratación. Limpia. Saludable. Queremos expandir nuestro mensaje a ofreciendo un producto mejor para los atletas y consumidores por todo Estados Unidos.”





Los Angeles Lakers x BioSteel Sports The journey to continued greatness requires Clean. Healthy. Hydration.​ BioSteel Sports​ is proud to be hydrating the Los Angeles Lakers. #LakeShow #ItsJustTheTruth ​ 2021-08-17T12:33:01Z

“Estamos comprometidos en ofrecerle a nuestros jugadores con el producto y herramientas que pueden mejorar el rendimiento,” dijo el Presidente de Operaciones de Negocio Tim Harris. “Con ingredientes limpios y de calidad con embalaje sustentable, BioSteel lidera el camino en apoyar la salud y bienestar de los atletas. Esto los convierte en el patrocinador perfecto para el equipo. Estamos emocionados en darles la bienvenida a los Lakers.”

