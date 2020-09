Jugador titular del Real Madrid, positivo en COVID-19. ¿Quién es?

Saltaron las alarmas este lunes en el Real Madrid después de que uno de sus jugadores más importantes diera positivo por COVID-19 después en los PCR del lunes posteriores al partido entre la Real Sociedad y el equipo blanco, que terminó con el resultado de empate a 0.

En julio, ya uno de los jugadores de la entidad blanca contrajo el coronavirus. En ese caso se trataba de Mariano Díaz, un delantero que apenas cuenta con la confianza de Zinedine Zidane. En ese caso, prácticamente la noticia pasó de puntillas.

Sin embargo, hoy se ha conocido que uno de los que viene a ser un jugador importante en el Real Madrid de Zidane deberá permanecer en cuarentena. Según cuenta la radio española Onda Cero, se trata de Martin Odegaard, el mediapunta noruego que esta temporada ha vuelto al Real Madrid por petición expresa del técnico francés.

Según explica Diario AS, Odegaard está a la espera de conocer el resultado del segundo test. Si se confirma el resultado, que es muy probable, tendrá que aislarse del resto de sus compañeros hasta que dé negativo. Esto puede equivaler a un periodo de baja de dos semanas.

Esta noticia llega en un muy mal momento para el noruego. En el primer partido de la Liga Española, contra la Real Sociedad, Zidane lo hizo jugar como titular. Con las bajas de Isco, Asensio y Hazard, era un momento ideal para que el mediapunta pudiese asentarse en el once titular de Zidane.

Si se confirma su positivo, es posible que se pierda hasta tres partidos de Liga porque en 7 días también hay partido entresemana. De este modo, Odegaard se perdería los encuentros contra el Betis, el Valladolid y el Levante, ocasiones perfectas para que empiece a despuntar, como ya hizo el año pasado con la Real Sociedad

El pasado domingo, Zidane sorprendió a todo el mundo con la alineación de Odegaard en el once titular. El francés fue muy atrevido y sentó a Casemiro para dar entrada al noruego.

Pese a que en defensa los blancos no pasaron excesivos apuros, tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades frente a la Real Sociedad, que se defendió a las mil maravillas. Se echó de menos una mayor aportación de la nueva incorporación de los blancos. Dejó destellos de su calidad, pero no tuvo la continuidad requerida para un partido de estas circunstancias.

Odegaard: "It was a special match, against friends, against good people. Zidane asks me to help the team, make chances, be between the lines and attack." pic.twitter.com/DiKUrkzsMP

— M•A•J (@Ultra_Suristic) September 20, 2020