Surgen nuevos datos sobre el fallecimiento de Diego Maradona ¿qué dicen?

El nuevo informe que salió dejó expuesta a muchas personas que han sido investagadas tres el fallecimiento del ex futbolista argentino que militó en el Napoli y Barcelona, Diego Armando Maradona, el cual reveló que el exjugador fue “abandonado a su suerte” por el grupo de médicos que lo atendió días antes de perder su vida.

El tema salud y dolencias físicas de Diego Armando Maradona es una larga lista de problemas que se fueron aumentando con el pasar de los años. El excapitán albiceleste había sobrevivido varias crisis de salud en el pasado que casi siempre creímos que saldría victorioso.

Había estado cerca de perder su vida en el 2000 y en un par de otras oportunidades, pero finalmente la realidad ya lo convirtió mortal. Más allá del romanticismo y el aura que tenía, Maradona era un hombre enfermo y su cuerpo no pudo aguantar más.

En el informe que fue divulgado, el equipo de expertos publicó en un documento de 70 páginas que Maradona “comenzó a morir, al menos, 12 horas antes” del momento en que fue encontrado su cuerpo sin vida en su cama y sufrió un “período agónico prolongado”.

Cherquis Bialo: "#Maradona fue el único deportista que logró la categoría de Dios sin ateos"Ernesto #CherquisBialo, una de las personas que más conoció a Diego #Maradona, habló en #ESPNF360 junto a Gustavo López sobre la vida de Pelusa. Desde que lo conoció a los 13 años en #ArgentinosJrs, los comentarios discriminatorios que le hizo la hinchada de #River, su relación con la camorra en #Napoli, la etapa como entrenador… 2020-12-04T19:33:24Z

El equipo está conformado por una junta interdisciplinaria de 20 expertos conformada por la Fiscalía General de San Isidro, barrio localizado en las afueras de Buenos Aires. Este tenía como objetivo principal determinar si el deceso de Maradona pudo haberse producido por abandono de persona o de un homicidio culposo (involuntario).

Según el informe se asegura que Maradona “comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día (noviembre 25 del 2020)”., “presentaba signos inequívocos” de agonía prolongada, por no haber sido debidamente controlado “desde las 00.30” del día que falleció.

“El equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente”, acusan en el informe.

Poco antes de su operación, realizada el 30 de octubre, asistió en mal estado de salud al festejo de su cumpleaños 60 en el estadio de Gimnasia La Plata, equipo que dirigía en ese momento.

El homenaje a Diego Maradona por sus 60 años#LPFxTNTsports | Diego cumplió 60 años y fue reconocido en el día que regresa el fútbol argentino. – – – ¡Suscríbete a nuestro Canal! goo.gl/LnMJaL Visita nuestro sitio: tntsports.com.ar Facebook: facebook.com/TNTSportsLA Twitter: twitter.com/TNTSportsLA/ Instagram: instagram.com/tntsportsla/ 2020-10-30T22:15:00Z

Las dolencias no fueron cuidadas apropiadamente

Lo cierto es que, tal como se desprende del informe, los padecimientos del Diez venían de larga data. Y el programa Teleshow divulgó un audio del 15 de diciembre de 2019 en el que, el mismo Diego, se quejaba de los dolores que lo atormentaban.

“Hola Harry, hola Harry. A ver si es verdad que el Feo hizo el curso de masajes porque me duelen las dos piernas, hermano. Me duelen las dos piernas y tengo la cintura saturada, ¿viste? Así que eso quería contar. Chau Harry, me divertí mucho, la verdad”, dice el astro en el mensaje.

