A sus 8 años, hijo de Maradona da sus primeros pasos en el fútbol: [Video]

Será que es el ADN que lleva un entusiasmo por la pelota que solamente podía tener alguien como Diego Armando Maradona. Esto justo lo está viendo el mundo, a través de su hijo menor.

Ahora Dieguito Fernando está mostrando sus destellos dentro del terreno de juego, en el que ya comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol. Y ya comenzó a dejar su huella a nivel mundial.

No se trata de los malabares con la pelota que hacía su padre ni de su característica personalidad, sino de su celebración más recordada por todos los argentinos. A través de su cuenta de Instagram, el último hijo del excapitán del Napoli, compartió gracias a un video, su gol en la escuelita de Tristán Suárez, club localizado en el sur del Gran Buenos Aires.

El chico estaba haciendo un ejercicio de entrenamiento y cuando estaba frente al arco decidió pegarle de derecha, directo a la red. En ese momento, el niño de ocho años pegó un giró y festejó como su legendario padre, regresando a la fila donde estaban sus compañeros.

La historia detrás de la celebración

Como lo hizo su padre ante los ingleses en el Estadio Azteca en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El chico tuvo una sonrisa grande y su puño en alto. En aquel caluroso mediodía del Mundial de México 1986, Diego se despachó con dos conquistas de antología ante los ingleses.

Una de ellas sería de cierta infamia, como fue la famosa Mano de Dios por encima de Peter Shilton y, cuatro minutos más tarde, desparramó a cinco jugadores y sacudió las redes para darle la victoria a la Selección Argentina en los cuartos de final del certamen.

Quiere ser como su padre

En una entrevista con el Canal 13, la madre del chico, Verónica Ojeda, dijo que no quiere que tenga que pasar por ese tipo de presión. Pero el chico es el que quiere. “Yo no quiero que lo comparen con el padre o que siempre tenga que vivir con ese peso. De hecho, yo nunca lo llevé a fútbol, ahora es él, el que me lo pide. Me dijo el otro día: ‘mamá, quiero jugar al fútbol, quiero ser futbolista, quiero jugar a la pelota’,”, admitió.

Además de ser expuesto al fútbol, él niño recién comienza a conocer la historia de su famoso padre como jugador. “Me dijo: ‘Como papá era el número uno, yo voy a ser el dos’. Eso me decía. Esas cosas que me dice Dieguito a mí me matan, me parten el alma,” dijo Ojeda.

