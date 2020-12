La nueva lesión de Eden Hazard con el Real Madrid ¿qué le pasó?

Desde su llegada al Real Madrid, el belga Eden Hazard ha anotado siete goles. Lo desafortunado para él es que ha estado lesionado en nueve ocasiones.

El jugador tuvo que salir y todo indica que estará afuera por lo que resta del 2020.

Hazard salió del partido en el cual el Madrid cayó derrotado por 2-1 ante el Alavés en el minuto 28 y fue reemplazado por Rodrygo.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020

El Madrid emitió un comunicado en el cual hablaban del presente de Hazard.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. Pendiente de evolución.

“Ha estado pasando por un momento difícil ultimamente. Le vamos a ayudar para que se mejore pronto,” dijo Zinedine Zidane en conferencia de prensa.

“Es una situación complicada para Eden. Nunca había estado lesionado en su carrera y ahora tiene mala fortuna,” añadió.

“He will surely come back stronger. We look forward to seeing him with us again.”

Hazard has played just six times for Real so far this season.

Mientras que el Madrid llegaba a Kiev para el partido de Champions ante del Shakhtar Donetsk, en Madrid ya se comenzaba a coordinar los planes para que el jugador de 29 años comience su programa de recuperación.

Esta lesión lo tendrá fuera de acción durante este tramo que viene en el cual enfrentará al Shakhtar, Sevilla, Borussia Monchengaldbach, Atlético de Madrid y terminará con el Athletic Club.

Una historia corta de largas lesiones

Desde que llegó al Real Madrid, Hazard ha estado lesionado más tiempo de lo que ha estado dentro del terreno de juego. Por esto, ha tenido tantos problemas desde que llego proveniente de Londres.

Y uno puede especular que hay ciertas compensaciones musculares pueden generar alguna posibilidad de otra lesión y esto ha pasado. El médico de la selección belga,Kris Van Crombrugge, mencionó que otro factor es la cantidad de estrés por la cual pasa en el Madrid.

“Eden quiere sacar lo mejor de su cuerpo para todos y ahora mismo creo que está por encima del límite, que obliga demasiado a su cuerpo para ofrecer ese rendimiento superior”, explica el doctor en conversación con el diario Het Laatste Nieuws.

LEER MÁS: Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid: Hora y cómo ver el live stream