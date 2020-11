Eden Hazard da positivo de nuevo por coronavirus

El volante del Real Madrid quedó fuera de la convocatoria de la selección belga después de dar positivo por segunda vez en los últimos siete días. Bélgica tenía la esperanza de poder convocar a Hazard pese a su positivo. Aún así, la Federación belga estaba a la espera de nuevas pruebas al jugador este fin de semana y los resultados eventualmente no dejaron más opción que descartarlo.

Eso mencionó en sus declaraciones el seleccionador nacional de ese país, Roberto Martínez.

El técnico español ha confirmado en rueda de prensa que el jugador no puede incorporarse al grupo después de haber dado de nuevo positivo. Esto también mantendrá en vilo al Madrid ni bien termina la última fecha internacional.

Roberto Martinez – Belgium v England – Pre-Match Press ConferenceBelgium manager Roberto Martinez gives a press conference ahead of their Nationa League match against England on November 15. Please subscribe, like the video and share wherever you can! **DO NOT copy and re-upload any part of this video anywhere otherwise copyright strikes will be made! You do not have my permission** I have all… 2020-11-14T19:16:46Z

“Trabajamos con el departamento médico del Madrid y todavía no está disponible para viajar. Sigue siendo positivo. No estará disponible para el domingo”, comentó el técnico. Bélgica recibe el domingo a Inglaterra y después el próximo miércoles a Dinamarca en partidos que corresponden la Liga de las Naciones de la UEFA.

La idea del entrenador previo al partido ante España era poder contar aún con el jugador merengue para el segundo partido. Tras un año de lesiones, Eden había sido convocado el pasado mes de septiembre, pero no llegó a jugar ninguno de los partidos por su baja forma. Su última aparición fue en octubre de 2019, justo fue la última ocasión en la que fue convocado el jugador de 29 años.

Highlights | Bélgica 5-1 Islandia | UEFA Nations League 2020 – J2 | TUDN¡Goleada! Bélgica no tuvo piedad con Islandia y lo dominó de una manera sorprendente desde le inicio al final del partido. Síguenos en nuestras redes sociales: https://www.facebook.com/tudnusa/ https://www.instagram.com/tudnusa/ https://twitter.com/TUDNUSA Sitio Web: https://www.tudn.com/ TUDN USA te ofrece la cobertura más completa del mundo deportivo con lo mejor del fútbol mexicano, de Estados Unidos y del mundo,… 2020-09-08T21:11:49Z

¿Qué hará el Madrid

Tras anuncio de la convocatoria oficial de Roberto Martínez el pasado 7 de noviembre, el Madrid confirmó los positivos de Hazard y Casemiro al día siguiente y después Eder Militao se uniría a esa lista. Los tres jugadores siguen en aislamiento en Madrid a la espera de que los resultados den negativo.

Esto deja un poco más corto al Madrid con la mente puesta en la liga y también en la última parte de la fase de grupos de la Champions. Lo que también deja complicado a Zinedine Zidane es la ausencia en el medio de Federico Valverde.

Aunque uno lo ve como complicaciones a corto plazo para el equipo blanco, especialmente, tras ser goleados por el Valencia en Mestalla, es posible que se vea más de Isco en estas semanas. También se tiene que tener en cuenta que Martin Odegaard ahora esta aislado después de haber tenido contacto con un compañero que dio positivo.

En el caso de Hazard, se espera que haga un nuevo examen el martes para finalmente habilitarlo para comenzar a entrenar. Su inactividad ha sido una gran preocupación. Pero cuando uno ve su capacidad de asociarse con Karim Benzema, eso es algo que puede ilusionar a los fanáticos del Madrid yendo hacia el futuro, eso es si se revierte esta mala racha del exChelsea.

