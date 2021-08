Novato de los Cowboys se perderá “varias semanas” debido a una lesión: ¿Qué le pasó?

El tackle ofensivo de los Dallas Cowboys, el novato Josh Ball, no verá acción en el futuro cercano.

El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, reveló el viernes pasado que la selección de cuarta ronda se perderá “varias semanas” debido a una lesión en el tobillo -probablemente un esquince. La lesión se dio durante un entrenamiento reciente.

“Ball tiene mucha mala suerte de tener que ausentarse del equipo”, notó David Helman, del sitio web oficial del equipo. “Los Cowboys han estado probando muchas combinaciones en la línea ofensiva durante esta última semana tratando de encontrar la mejor combinación de jugadores. Pero Ball deberá esperar un tiempo para volver a tener una oportunidad.

McCarthy dijo que Ball podría estar de vuelta para el partido de exhibición frente a los Houston Texans el 21 de agosto. Aunque es posible que todavía esté en la lista de lesionados cuando comience la temporada.

Antecedentes de Ball

Los Cowboys fueron criticados en abril luego de haber seleccionado a Ball con la selección número 138 del draft. Ball ha tenido muchos problemas fuera del campo de juego. Fue expulsado de la Universidad de Florida State en 2018 debido a múltiples acusaciones de violencia de género. Hubo once incidentes distintos “en los cuales Ball se mostró muy agresivo, e incluso agredió físicamente a su víctima”, según reportó Calvin Watkins, del Dallas Morning Star. Watkins agregó que también se reportó un incidente con un miembro del equipo de Florida State.

Luego de ser expulsado del programa universitario de los Seminoles, Ball estudió en el colegio universitario de Butler en 2018, previo a recibir una oferta por parte de la Universidad de Marshall. Fue titular en un partido para los Thundering Herd en 2019 y ocho en el 2020, en el cual fue seleccionado al equipo del año de Conference USA.

“Demuestra buenas condiciones físicas y gran control en las jugadas de pase”, Drae Harris, de The Draft Network, escribió antes del draft. “Ball también ha mostrado ser rápido y puede doblar bien sus rodillas, lo cual lo ayuda en su puesto como bloqueador físicamente grande. Su gran longitud y rango generan un desafío para los corredores que tienen que moverse detrás de él cuando tiene que moverse. Tiene buena flexibilidad en sus tobillos, lo cual lo ayuda a apoyarse y a manejar las embestidas de manera efectiva cuando los defensivos tratar de pasar por encima de él. Ball demuestra agilidad lateral para cambiar de dirección en jugadas terrestres y movimientos internos. Aunque Ball a veces salta hacia la zona neutral, no es bueno en los movimientos verticales en las jugadas terrestres. Puede ser que no aparezca muy corpulento, pero parece tener un cuerpo que puede crecer, lo cual los equipos de la NFL creen que es necesario que pase para generar más fuerza. A Ball lo beneficiaría hacerse más fuerte para poder pararse mejor y ser más fuerte para su estocada inicial. En particular, fue expulsado de Florida State y los motivos de su salida deben ser investigados en el proceso”.

Pronóstico del futuro

Dallas hizo un estudio exhaustivo de sus antecedentes, y aparentemente a Ball le fue asegurado que su pasado complicado no iba a perseguirlo. Hablando de fútbol americano, Ball iba a competir por el puesto principal de tackle rotativo, detrás de los veteranos Tyron Smith y La’el Collins.

Con Ball marginado, los Cowboys incluirán en la rotación de tackles ofensivos a Brandon Knight, Ty Nsekhe, Isaac Alarcón, y Terence Steele, como segundas y terceras opciones para ese puesto durante los entrenamientos.

