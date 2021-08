Los Cowboys pierden a tackle ofensivo por toda la temporada: ¿Quién es?

Cuando los Dallas Cowboys contrataron al profundo Malik Hooker en la semana, para hacerle lugar en la plantilla de 90 jugadores, sabían que debían remover a otro jugador de la lista.

Los Cowboys anunciaron el martes que eso sucedió cuando agregaron al tackle ofensivo Mitch Hyatt de la lista de lesionados a leves a la lista de lesionados graves, lo cual terminó su temporada antes de que pudiera comenzarla.

“El tackle ofensivo de los Cowboys, Mitch Hyatt, no estará habilitado para volver a la plantilla durante la temporada. A menos que llegue a un acuerdo económico con el equipo o que sea contratado por otro equipo, se perderá su segundo año seguido”, reportó Michael Gelhken, del Dallas Morning News.

El sitio web oficial del equipo notó que Hyatt estaba “volviendo” de una lesión en la rodilla -se había roto un ligamento- que le arruinó la temporada 2020.

El jugador de 24 años llegó al equipo como agente libre luego de no haber sido seleccionado en el draft. Todavía no ha jugado un solo partido para el equipo. Hyatt había estado compitiendo con jugadores como Terence Steele, Isaac Alarcón, y Josh Bell, para un lugar entre los suplentes, detrás de los titulares Tyron Smith y La’el Collins.

Abunda el pesimismo por la posición de tackle ofensivo

Los Cowboys extrañaron mucho a sus linieros ofensivos extremos la temporada pasada, ambos marginados por lesiones importantes. Ahora están saludables y en excelente estado físico. Se espera que Smith y Collins vuelvan a ser jugadores dominantes, volviendo a jugar a la mejor línea ofensiva de la liga.

“Tyron Smith y La’el Collins aparentan estar saludables y motivados. Es obvio que ha estado trabajando muy duro en la offseason, y creo que tendrá grandes resultados, escribió recientemente el reportero del sitio web del equipo, David Helman. “Por supuesto que debe haber preocupación por el estado físico de dos veteranos que juegan en una posición tan demandante. Pero creo que ambos jugarán trece o más partidos esta temporada, y eso será muy beneficioso para el equipo.

Pero no todos ponen las manos en el fuego por los experimentados tackles. Incluso a los que les pagan por meter la mano en el fuego (cuando aplica), ya que algunos creen que el mejor indicador del futuro es un pasado de lesiones.

No puedo simular que puedo estar tranquilo el estado físico de Tyron Smith y La’el Collins”, dijo el reportero Jonny Auping. Y no puedo entender por qué hay tanto optimismo. Ambos se están recuperando de lesiones importantes. Y aunque estoy seguro de que las operaciones han arreglado sus problemas, y que el equipo médico de los Cowboys es muy capaz, jugar como tackle ofensivo en la NFL es arriesgarse a lesionarse cada vez que pisan el campo de juego. Y haber tenido lesiones de cadera y de cuello aumentan esa posibilidad. He escuchado a algunas personas decir que La’el y Tyrone son muy resistentes, pero creo que esa es una perspectiva anticuada. No se trata de resistencia, y no queremos que los jugadores intenten jugar con lesiones serias. No creo que creo se pierdan veinte partidos entre ambos, pero si solo uno se pierde entre dos a cinco partidos será suficiente para paralizar a una ofensiva explosiva. Por supuesto que deseo que ambos jueguen los 17 partidos”.

