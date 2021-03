Complot contra Novak Djokovic para arruinar su reputación ¿De qué se trataba?

El tenista número uno en el mundo, Novak Djokovic, de 33 años de edad, fue el objetivo de un plan malévolo el cual consistía en arruinar su relación de pareja, y su reputación como deportista, al querer involucrarlo en una relación con la modelo serbia Natalija Scekic.

La exclusiva la dio la revista ‘Svet&Scandal’, cuya fuente de información fue la propia mujer, quien manifestó que una persona la había contactado para ofrecerle la suma de 60.000 euros ($71,276 dólares) con el fin de que sedujera a ‘Nole’, y obtuviera registros fílmicos de escenas de contenido sexual con el tenista, para que con su publicación, provocar daños morales en el deportista, y de paso amargarle el buen momento que viene atravesando en su carrera deportiva.

¿En qué consistía el plan?

Según la modelo, la persona que le hizo el ofrecimiento fue una persona proveniente de Inglaterra, quien le propuso acercarse al deportista aprovechando la fiesta que él daría en uno de sus restaurantes para celebrar estar en el puesto número uno en el ranking ATP que había alcanzado, superando al suizo Roger Federer.

El propósito era llevarlo a la cama en un apartamento, donde serían grabados con cámaras ocultas para posteriormente publicar las comprometedoras imágenes, y por lo que recibiría la suma de 60.000 euros ($71,276 dólares) en dinero, y un viaje al destino que ella quisiera; explica la modelo que el plan no prosperó en cuanto que el organizador de la encerrona dio muy poco tiempo para prepararla y porque Scekic rechazó la propuesta, al sentirse “ofendida y humillada”.

“Un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad, conozco sus trabajos y lo consideraba un hombre serio, pero a medida que avanzaba la conversación vi que no tenía nada que ver con mi trabajo”, explicó Scekic para la revista serbia Svet&Scandal.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta. Me reí esperando que fuese una broma, pero hablaba muy en serio”, explicó la modelo, añadiendo que esta proposición la indignó como mujer: “Pensé en pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui. Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak”. Del tenista, un ídolo en Serbia; afirma que es “nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”.

¿Quién es la modelo?

Natalija Scekic, una modelo de origen serbio, fue la chica contactada para seducir al tenista. La despampanante rubia, de ojos claros y quien suma 12.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram , quien por medio de sus fotografías comparte su estilo de vida lujosa, su trabajo como modelo y vida en general.

El éxito del tenista

El serbio, número 1 de la raqueta, el pasado 8 de marzo batió el récord de Roger Federer al acumular 311 semanas al frente de la clasificación de la ATP, por lo que, en declaraciones, expuso que se siente “muy motivado” para continuar con los éxitos y compartirlos con quienes le prestan apoyo.

“Estoy muy motivado para seguir adelante. No sé hasta dónde me llevará eso y qué éxitos lograré, no puedo prever el futuro, pero puedo crear las mejores condiciones para que el futuro sea exitoso y trabajo en ello”, dijo Djokovic a la agencia serbia Tanjug “Confío en que tengo todos los hilos en mis manos”, subrayó.

Así mismo, el tenista aseguró que sigue tan enamorado del tenis como cuando conoció por primera vez este deporte en su infancia, y que disfruta cada momento. Añadió, que el tenis para él es “una escuela de la vida”, que le enseña sus ventajas y sus desventajas. ”Me entusiasma pisar una nueva senda, ver qué trae el futuro. Creo que los éxitos proseguirán, que llegarán nuevos trofeos grandes. Y si sin embargo no pasa nada, estaré muy orgulloso por todo lo que he hecho hasta ahora”, señaló.

Finalmente Novak hizo reconocimiento al apoyo de su familia, a sus colaboradores y aficionados: me “infunde fuerza, motivación e inspiración para seguir”, y destacó que en los últimos días le han llegado numerosos mensajes de felicitación por el récord. Ése es mi mayor éxito, el de compartir este gran resultado con tanta gente”, finalizó,

Novak está casado y tiene dos hijos

La historia de Djokovic está acompañada de su esposa Jelena Ristic de 34 años de edad, con quien contrajo matrimonio el 4 de julio de 2014. Sus amoríos comenzaron cuando se conocieron en la adolescencia e iban a la misma escuela orientada a las disciplinas deportivas. Pero no todo fue un camino de rosas en su relación. Cuando Novak comenzó a viajar por sus torneos, todos ellos entonces aún menores, Jelena se marchó con una beca a estudiar a la Universidad Bocconi en Milán (Italia). No tenían demasiado dinero y se veían tres o cuatro veces al año.

“Para nosotros reunirnos era casi algo de ciencia ficción. Yo era una estudiante y él un jugador de tenis muy joven sin dinero de sobra para hacer viajes costosos, en ese momento coger aviones era algo fuera de nuestro alcance”, contaba ella al medio Servio PTC.

De esta relación la pareja tuvo dos hijos: su primer hijo, Stefan Djokovic, y su segunda hija, Tara. Para el tenista, la familia es lo más importante, y dice que cada día aprende de sus hijos a los que llama “pequeños maestros”. De Jelena su esposa, dice que es su gran apoyo y así lo demostró en 2016 cuando se sintió “incapaz de competir” tras sufrir la derrota en los Juegos Olímpicos. Él mismo confesó que su familia había sido “su tanque emocional”.

Actualmente la pareja vive en Mónaco, y se les puede ver en redes sociales disfrutando de su familia en donde se les ha visto bailar salsa y hacer todos los retos de moda en pareja entre los deportistas de élite.

