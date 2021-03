Impactante lesión del fisicoculturista Ryan Crowley [VIDEO]

Ryan Crowley es un fisicoculturista que sufrió una lesión devastadora la cual quedó capturada en video. Puede ver el video a continuación, pero tenga en cuenta que puede ser algo perturbador.

Una página de GoFundMe para ayudar a Crowley con las facturas médicas y la rehabilitación de su lesión recaudó más de $26,000 dólares en un día. Contiene una foto gráfica de su lesión.

“Ryan ha sufrido una terrible lesión que amenaza su carrera. Desprendimiento completo de su pectoral del hueso”, revela la página de GoFundMe. “Es de Reino Unido y su seguro no cubre esta cirugía. ¡Todos los fondos se destinarán a las facturas del hospital y rehabilitación para que pueda volver a hacer lo que ama para ganarse la vida! ¡Tiene un tremendo potencial en el fsicoculturismo! ¡Ayúdelo a volver!

Crowley es conocido como “Big Rig”. Tiene 23 años de edad y Fitness Volt.com lo describe como un fsicoculturista prometer y competitivo.

El entrenador de Crowley lo llamó un “fenómeno” para quien el fsicoculturismo es “su única y verdadera pasión”

DEVASTATING CAREER THREATENING INJURY.HELP RYAN CROWLEY COVER HIS HOSPITAL BILLS AND REHABILITATION: gofund.me/cfbb2566

Larry Wheels publicó un video en YouTube que muestra la lesión, donde ha tenido más de 661,000 visitas. Fue publicado el 20 de marzo de 2021. Muestra a Crowley haciendo un “press de banca inclinado” de 485 libras o 220 kg.

Tiene un alguien que lo está acompañando es: Larry Wheels.

El intento falla, y parece retorcerse lejos de los pesos que caen. Puede ver su músculo latir cuando se ve la lesión.

“Como puede ver, la lesión es devastadora”, dice Wheels en el video.

“Está amenazando su carrera. Está siendo operado mientras hablo. Le deseo todo lo mejor … Es del Reino Unido. Su seguro no cubrirá esta cirugía. Así que les estoy pidiendo a ustedes que ayuden a un hermano a volver a encarrilarse y llevarlo de vuelta a su única y verdadera pasión. Tiene una disciplina y es el culturismo. Tiene un potencial tremendo. Mide 6 pies 3, más de 330 libras”.

Wheels declaró: “Es un fenómeno, y realmente quiero ver a este hombre bien. Fue trágico ver lo que sucedió … Lo estaba viendo, y es realmente terrible que haya tenido que pasar por eso. Entonces, lo que sea que donen lo ayudará inmensamente. Todos los fondos se destinarán a las facturas del hospital y rehabilitación”.

La descripción del video dice: “Por favor, ayuda a nuestro amigo”.

En Instagram, Wheels también dijo: “¡La cirugía fue un éxito! ¡Gracias a todos los que contribuyeron!” Crowley respondió: “¡¡Muchas gracias hermano por todo !!, y muchas gracias a todos por el apoyo y las donaciones, significa mucho para mí ❤️🙌 todavía está tratando de superarme 🙄🙄 @larrywheels”.

Wheels originalmente compartió los videos en su página de Instagram, y luego reveló que todos los gastos de la cirugía de Crowley ahora están cubiertos.

La gente le deseó una buena recuperación a Ryan Crowley

La gente le envió buenos deseos a Ryan para su recuperación.

Estos son algunos de los comentarios de personas que donaron en la página de GoFundMe:

“Vi el video y se veía muy doloroso”.

“Nunca he pasado por algo así, pero definitivamente he estado en hospitales y lleva tiempo. Solo recuerde que todas las cosas requieren tiempo y sea paciente. Volverás antes de que te des cuenta”.

“¡Ponte bien, hombre, y vuelve a hacerlo! No puedo esperar a ver tu recuperación”.

“Los problemas son solo oportunidades. Cúrate, descansa la parte superior del cuerpo por un tiempo y construye las mejores piernas que se hayan visto en el mundo”.

“Levantar es su pasión, esta lesión no lo detendrá”.

“Mejorate pronto. Oramos para que tengas una pronta recuperación y un regreso increíble ❤️”

“Estoy arruinado mientras escribo esto ahora mismo, pero compartimos la misma pasión y podría haber sido yo. Hice lo que me encantaría que otros hicieran por mí. Hermano de hierro, mantente fuerte”.

