Nicolás Tagliafico se acerca al Barça: ¿Hay un acuerdo con el Ajax?

El FC Barcelona aún espera incorporar más jugadores para fortalecer la plantilla del primer equipo antes del cierre de la ventana de fichajes de enero, a pesar de los continuos problemas financieros del club.

El lateral izquierdo del Ajax, Nicolás Tagliafico, es un jugador que ha sido vinculado regularmente con un movimiento al Camp Nou y está “presionando” para unirse al club, según el experto en transferencias Fabrizio Romano.

Nicolás Tagliafico’s pushing to join Barcelona next week. Ajax are still asking for permanent deal – while FCB only think of loan move. 🇦🇷 #FCB

Tagliafico only wants to join Barça as soon as possible – he hopes Ajax will let him go on loan with this big chance for his career. pic.twitter.com/PAAdRbheo6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2022