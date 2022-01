Los Premios Grammy 2022 tienen nueva fecha ¿Cuándo son?

Desde la ciudad de Los Ángeles, California, el próximo 31 de enero se tenía previsto realizar la ceremonia de premiación de los Grammy 2022, pero debido a la circulación de la variante ómicron que encendió de nuevo las alarmas en el mundo entero, y luego de que se hiciera predominante en los Estados Unidos, los organizadores el evento decidieron posponer la gala para una próxima fecha.

A través de un comunicado, el pasado cinco de enero, los organizadores dijeron que la versión número 64ª de los premios a lo mejor de la música, fijados para este día, se suspendían por la incertidumbre en torno a la variante Ómicron, y al incremento en el número de casos de Covid-19 en el país en las últimas semanas.

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros muchos socios, la Academia de Grabación y CBS han pospuesto la 64ª entrega anual de Premios GRAMMY”, dijeron la Academia de Grabación y CBS.

Continuaron diciendo que “La salud y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa siguen siendo nuestra principal prioridad. “Dada la incertidumbre que rodea a la variante de Ómicron, realizar el programa el 31 de enero simplemente contiene demasiados riesgos”.

¿Cuándo es la nueva fecha y en qué lugar se realizarán?

A través de sus redes sociales, The Recording Academy compartió que los premios Grammy 2022 se realizarán en vivo el domingo 3 de abril a las 8:00 pm ET desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Agregaron que el comediante Trevor Noah, presentador de ‘The Daily Show’ de Comedy Central, regresariá como anfitrión del evento.

“Estamos emocionados de llevar los Grammy a Las Vegas por primera vez y de presentar un espectáculo de clase mundial”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, en un comunicado. “Desde el momento en que anunciamos el aplazamiento de la fecha original del espectáculo, nos inundaron mensajes sinceros de apoyo y solidaridad de la comunidad de artistas. Nos sentimos honrados por su generosidad y agradecidos por su compromiso inquebrantable con los Premios Grammy y la misión de la Academia”.

Los más nominados

Para este año, Jon Batiste se presenta como el principal nominado para los Grammy. Este talentoso artista tiene 11 nominaciones en una variedad de géneros entre los que se incluyen R&B, jazz, música tradicional estadounidense, música clásica y videos musicales.

Los segundos más nominados, con igual cantidad de menciones, ocho en total, son el canadiense Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R.

Además, en la categoría de premio al álbum del año, se encuentran dos rivales de vieja data: Taylor Swift y Kanye West, a los que les siguen Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete nominaciones respectivamente.

Cabe señalar que para esta edición los artistas seleccionados no fueron elegidos por comités anónimos, sino por más de 11.000 miembros de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, y que en esta versión se entra a competir en dos nuevas categorías: ‘Mejor interpretación musical mundial’ y ‘Mejor álbum de música urbana latina’.

¿Cómo ver los Grammys 2022?

Los Grammys 2022 podrá sintonizarse a través del canal CBS en Estados Unidos y en TNT y TNT Series en Latinoamérica. También estará disponible a través del sitio web de la Academia de la Grabación (live.grammy.com), o bien, en su canal oficial de YouTube.

Nominados a los Grammys 2022



Grabación del año:

• I Still Have Faith In You – ABBA

• Freedom – Jon Batiste

• I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

• Peaches – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

• Right On Time – Brandi Carlile

• Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

• Happier Than Ever – Billie Eilish

• Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

• Drivers license – Olivia Rodrigo

• Leave The Door Open – Silk Sonic

Álbum del año:

• We Are – Jon Batiste

• Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

• Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

• Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

• Happier Than Ever – Billie Eilish

• Back Of My Mind – H.E.R.

• Montero – Lil Nas X

• Sour – Olivia Rodrigo

• Evermore – Taylor Swift

• Donda – Kanye West

Canción del año:

• Bad Habits – Ed Sheeran

• A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Carlile

• Drivers license – Olivia Rodrigo

• Fight For You – H.E.R.

• Happier Than Ever – Billie Eilish

• Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

• Leave The Door Open – Silk Sonic

• Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

• Peaches – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

• Right On Time – Brandi Carlile

Mejor nuevo artista:

• Arooj Aftab

• Jimmie Allen

• Baby Keem

• FINNEAS

• Glass Animals

• Japanese Breakfast

• The Kid LAROI

• Arlo Parks

• Olivia Rodrigo

• Saweeti

Mejor performance solitario Pop:

• Anyone – Justin Bieber

• Right On Time – Brandi Carlile

• Happier Than Ever – Billie Eilish

• Positions – Ariana Grande

• Drivers License – Olivia Rodrigo

Mejor performance de dúo/grupo pop:

• I Get A Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

• Lonely – Justin Bieber & benny blanco

• Butter – BTS

• Higher Power – Coldplay

• Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA

Mejor álbum vocal tradicional pop:

• Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

• Til We Meet Again (Live) – Norah Jones

• A Tori Kelly Christmas – Tori Kelly

• Ledisi Sings Nina – Ledisi

• That’s Life – Willie Nelson

• A Holly Dolly Christmas – Dolly Parton

Mejor álbum vocal pop:

• Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

• Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

• Happier Than Ever – Billie Eilish

• Positions – Ariana Grande

• Sour – Olivia Rodrigo

Mejor performance rock:

• Shot In The Dark – AC/DC

• Know You Better (Live From Capitol Studio A) – Black Pumas

• Nothing Compares 2 U – Chris Cornell

• Ohms – Deftones

• Making A Fire – Foo Fighters

Mejor canción rock:

• All My Favorite Songs – Weezer

• The Bandit – Kings Of Leon

• Distance – Mammoth WVH

• Find My Way – Paul McCartney

• Waiting On A War – Foo Fighters

Mejor álbum rock:

• Power Up – AC/DC

• Capitol Cuts – Live From Studio A – Black Pumas

• No One Sings Like You Anymore Vol. 1 – Chris Cornell

• Medicine At Midnight – Foo Fighters

• McCartney III – Paul McCartney

Mejor álbum de pop latino:

• Vértigo – Pablo Alborán

• Mis amores – Paula Arenas

• Hecho a la antigua – Ricardo Arjona

• Mis manos – Camilo

• Mendó – Alex Cuba

• Revelación – Selena Gomez

Mejor álbum de música urbana:

• Afrodisíaco – Rauw Alejandro

• El último tour del mundo – Bad Bunny

• José – J Balvin

• KG0516 – Karol G

• Mendó – Alex Cuba

• Sin miedo (del amor y otros demonios) – Kali Uchis

Mejor álbum latino de rock o alternativo:

• Deja – Bomba Estéreo

• Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe) – Diamante Eléctrico

• Origen – Juanes

• Calambre – Nathy Peluso

• El madrileño – C. Tangana

• Sonidos de Karmática Resonancia – Zoé

Mejor álbum regional mexicano:

• Antología de la música ranchera Vol.2 – Aida cuevas

• A mis 80′s –Vicente Fernández

• Seis – Mon Laferte

• Un canto por México Vol.2 – Natalia Lafourcade

• ¡Ayayay! (Super deluxe) – Christian Nodal

Mejor Álbum Tropical Latino:

• Salswing – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta,

• En cuarentena – El gran combo de Puerto Rico,

• Sin salsa no hay paraíso – Aymée Nuviola y

• Colegas – Gilberto Santa Rosa

• Live from Peru – Tony Succar

Mejor performance R&B:

• Lost You – Snoh Aalegra

• Peaches – Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

• Damage – H.E.R.

• Leave The Door Open – Silk Sonic

• Pick Up Your Feelings – Jazmine Sullivan

Mejor performance tradicional R&B:

• I Need You – Jon Batiste

• Bring It On Home To Me – BJ The Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal

• Born Again – Leon Bridges Featuring Robert Glasper

• Fight For You – H.E.R.

• How Much Can A Heart Take – Lucky Daye Featuring Yebba

Mejor canción R&B:

• Damage – H.E.R.

• Good Days – SZA

• Heartbreak Anniversary – Giveon

• Leave The Door Open – Silk Sonic

• Pick Up Your Feelings – Jazmine Sullivan

Mejor álbum R&B:

• Temporary Highs In The Violet Skies – Snoh Aalegra

• We Are – Jon Batiste

• Gold-Diggers Sound – Leon Bridges

• Back Of My Mind – H.E.R.

• Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Mejor performance rap:

• Family Ties – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

• Up – Cardi B

• M Y. L I F E – J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

• Way 2 Sexy – Drake Featuring Future & Young Thug

• Thot S*** – Megan Thee Stallion

Mejor canción rap:

• Bath Salts – DMX Featuring Jay-Z & Nas

• Best Friend – Saweetie Featuring Doja Cat

• Family Ties – Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

• Jail – Kanye West Featuring Jay-Z

• M Y. L I F E – J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Mejor álbum rap:

• The Off-Season – J. Cole

• Certified Lover Boy – Drake

• King’s Disease II – Nas

• Call Me If You Get Lost – Tyler, The Creator

• Donda – Kanye West

