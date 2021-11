Nick Diaz se ofrece pelear contra Leon Edwards en UFC 269

Parece que la superestrella de UFC, Nick Diaz está listo para entrar al octágono más tarde que temprano.

Díaz hizo su regreso a las MMA a principios de este año cuando compitió contra el ex campeón de peso welter de UFC Robbie Lawler en UFC 266 en septiembre de 2021. Díaz, quien había estado fuera de acción desde 2015, y Lawler compitieron en un reñido combate hasta que “Ruthless” lo derribó. Díaz decidió no continuar peleando y el árbitro canceló la pelea, otorgándole a Lawler una victoria sobre el ex campeón de peso welter de Strikeforce por nocaut técnico en el tercer asalto.

Después de la derrota, no quedó claro qué haría Díaz a continuación en términos de su carrera. Tiene 38 años y ha expresado en numerosas ocasiones que no le encanta pelear. Sin embargo, el peleador de Stockton, California, recientemente recurrió a las redes sociales para lanzar su nombre en el sombrero de posibles oponentes para el peso welter No. 3, Leon Edwards.

Edwards estaba programado para pelear contra Jorge Masvidal el próximo mes en UC 269, sin embargo, este último se retiró de la pelea con una lesión no revelada. Después de que Brett Okamoto de ESPN dio la noticia, se acercó al equipo de Khamzat Chimaev para ver si el ruso estaría interesado en intervenir con poca antelación para pelear contra Edwards.

Después de recibir la confirmación de que Chimaev estaba dispuesto a pelear, Okamoto publicó un informe en su cuenta de Instagram. Luego, Díaz comentó en la publicación, escribiendo: “Ponme dentro”.

Vea una captura de pantalla de la publicación de Okamoto y el comentario de Díaz a continuación:

¡Las últimas noticias de UFC directamente en tu bandeja de entrada! ¡Suscríbete al boletín Heavy on UFC aquí!

¡Suscríbase al boletín Heavy on UFC!

Por el momento, parece que Edwards no va a pelear y esperar una pelea por el título con el rey de las 170 libras, Kamaru Usman. Sin embargo, si Díaz y Edwards se encontraran, sería impulsado por una historia apasionante que no vemos a menudo en los deportes de combate. “Rocky” tiene una victoria sobre el hermano menor de Nick, Nate Díaz, derrotando la pelea por decisión unánime a principios de este año en UFC 263.

En reacción a la noticia de la caída de Masvidal de la pelea, Edwards escribió: “Decepcionado, pero honestamente sabía que este fraude no quería pelear conmigo de todos modos. Fue solo una parada en el camino hacia el título. El objetivo sigue siendo el mismo. Muy necesario tiempo en familia ahora, @ usman84kg. Te veré pronto”.

Disappointed but honestly I knew this fraud didn't want to fight me anyway. He was just a stop off on the way to the title. The goal remains the same. Much needed family time now, @usman84kg i will see you soon.

— Leon 'Rocky' Edwards (@Leon_edwardsmma) November 10, 2021