Nick Díaz es comparado con Muhammad Ali ¿Por qué?

Aparte de ser un luchador profesional, la superestrella de UFC Nick Diaz no parecía a primera vista, tener mucho en común con el legendario campeón de boxeo Muhammad Ali. Sin embargo, una inspección más cercana de las dos estrellas revela que la leyenda de MMA y el gran boxeador de todos los tiempos comparten algunos atributos importantes.

Díaz regresa a la acción por primera vez desde 2015 en UFC 266 el 25 de septiembre.

La pelea de cinco asaltos en la cartelera verá a Díaz enfrentarse a Robbie Lawler en una revancha de 17 años. Díaz derrotó a Lawler por nocaut en la segunda ronda en 2004 en UFC 47. Ahora, las dos estrellas están volviendo al octágono de UFC en 2021.

Pero antes de que Díaz regrese a la jaula, Heavy on UFC está aquí para arrojar luz sobre cómo se compara la estrella de MMA de 38 años con el fallecido gran boxeador del Salón de la Fama, Ali.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



Ordene UFC 266 ahora

Popularidad

El boxeo era el rey de los deportes de combate cuando Ali ingresó a las filas profesionales en 1960. Conocido entonces como Cassius Clay, Ali pasó a disfrutar de una de las carreras más exitosas de la historia.

Ya proclamándose a sí mismo como “El más grande”, capturó el oro por primera vez contra Sonny Liston en 1964, y Ali ganó la revancha inmediata un año después después de cambiar su nombre como parte de su conversión al Islam.

A partir de ahí, Ali pasó a ganar una de las carreras más notables en la historia del boxeo.

Pero Ali era más que un campeón condecorado que ganó peleas contra personas como Liston, Joe Frazier, George Foreman y otros campeones.

Ali también fue un campeón tremendamente popular, y eso es algo que lo ayudó a diferenciarse de sus compañeros.





Play



Muhammad Ali In His Prime – Blinding Speed Highlights of Ali during his prime years. This was before getting his license stripped prior to fighting Joe Frazier. Many consider Ali in these years to be the best fighter ever. Subscribe to see more of my boxing videos! Song: Ludovico Einaudi – Experience (Starkey Remix) 2016-02-15T21:35:47Z

Hoy, MMA es el rey de los deportes de combate, o al menos el co-rey, según la mayoría de los expertos. Si bien Díaz no ha logrado dentro del Octágono el mismo nivel de éxito que Ali experimentó dentro de un ring de boxeo, la estrella de MMA al menos ha disfrutado de un tipo similar de popularidad entre los fanáticos.

Al igual que Ali durante su carrera en el boxeo en las décadas de 1960 y 1970, Díaz es hoy una de las estrellas más conocidas en su deporte.

La gente lo ama o lo odia, pero al menos respeta su trabajo. Pero el punto es que el mundo de las MMA sabe quién es Díaz, y eso no sucede de la misma manera con todos los peleadores que ascienden en la clasificación.

Es una rareza real. Le sucedió a Díaz, y también le sucedió a Ali.

¡Sigue la página de Facebook de Heavy en UFC para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Tiempo perdido

Ali perdió algunos de sus mejores años en el boxeo debido a su postura sobre un tema importante. En 1967, Ali se negó a ser admitido en el ejército de los Estados Unidos después de que lo reclutaran en apoyo de la guerra de Vietnam.

“No tengo ninguna disputa con esos Viet Cong”, dijo Ali.

Ali citó sus creencias religiosas para la medida, pero posteriormente fue despojado de su título de peso pesado y condenado de todos modos por evasión del servicio militar. Ali fue sentenciado a cinco años de prisión por su elección y se le prohibió competir.

Finalmente, Ali ganó en la corte de aprobación pública y volvió al boxeo tres años después. Su sentencia de prisión fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y se convirtió en un héroe cultural para algunos debido a su retórica contra la guerra.

Independientemente, Ali no pudo pelear durante tres años y medio, y eso significa que al mundo le robaron sus talentos.

Algo parecido le pasó a Díaz.

Si bien fue un tema muy diferente lo que descarriló a la estrella de MMA, Díaz también terminó perdiendo una cantidad sustancial de tiempo en su carrera de lucha profesional debido a su postura sobre un tema cultural importante.

Después de su pelea de 2015 contra Anderson Silva, Díaz fue suspendido cinco años por la Comisión Atlética de Nevada después de que dio positivo por marihuana.

“Estoy bastante cabreado”, dijo Díaz a la comisión. “En primer lugar, este deporte, esta comisión y todos, han hecho todo lo posible para evitar que yo esté en la cima donde debería estar. Han estado haciendo todo lo posible para evitar que demuestre que soy el mejor peleador del mundo, y lo soy “.

El apoyo público eventualmente ayudó a que Díaz redujera su suspensión a 18 meses.

Aún así, las cosas han cambiado lo suficiente en los años siguientes con respecto a las pruebas de drogas en el deporte, que algunos se han preguntado por qué una de las estrellas más populares de UFC tuvo que tener toda su carrera descarrilada por la marihuana, una droga recreativa sin capacidades conocidas de mejoras de rendimiento.

Díaz oficialmente perdió 18 meses de su carrera debido a su suspensión, pero extraoficialmente perdió aún más tiempo después de permanecer al margen a pesar de ser elegible para competir.

¡Las últimas noticias de UFC directamente en tu bandeja de entrada! Suscríbete al boletín de UFC de Heavy aquí!

¡Suscríbase al boletín Heavy on UFC!

Importancia

Algunos luchadores significan tanto para su deporte que uno simplemente no puede imaginar la cultura sin ellos.

No hay duda de que Ali es uno de estos atletas. Es fácilmente el campeón de boxeo más popular de todos los tiempos, y sus contribuciones al deporte en general se han vuelto básicamente inconmensurables en este momento. No hay forma de imaginarse el boxeo sin Ali. No será olvidado por aquellos que siguen el deporte en el corto plazo.

Si bien, en este momento de su carrera, Díaz no tiene exactamente el mismo tipo de peso en MMA que Ali en el boxeo, es decir, que Díaz no es alguien en la lista muy corta de los luchadores más importantes de todos los tiempos en En su deporte, Díaz se encuentra al menos entre el grupo un poco más grande de nombres que ayudaron a las MMA a convertirse en el éxito general que es hoy.

Díaz ha disfrutado de una tremenda carrera en MMA. Fue una de las estrellas más grandes del deporte durante posiblemente su era más importante, y su capacidad para generar un interés continuo de los fanáticos y los medios de comunicación todos estos años después es algo que continúa ayudando a hacer de MMA una comunidad en crecimiento.

No hay mucha gente que haya hecho eso en ningún deporte, pero Díaz es definitivamente uno de ellos.

UFC 266: Volkanovski vs. Ortega el 25 de septiembre

UFC 266 presenta un emocionante enfrentamiento de peso pluma entre el campeón de peso pluma de UFC Volkanovski y Brian Ortega. La tarjeta apilada también presenta a la campeona de peso mosca femenino de UFC Valentina Shevchenko enfrentándose a Lauren Murphy en el evento co-estelar.

Puede ver toda la acción de la tarjeta principal programada para UFC 266 el 25 de septiembre en la lista a continuación.

Tarjeta principal (PPV) *

Alexander Volkanovski (c) contra Brian Ortega, campeonato de peso pluma de UFC

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy, campeonato de peso mosca femenino de UFC

Robbie Lawler contra Nick Diaz, pesos medios

Curtis Blaydes contra Jairzinho Rozenstruik, pesos pesados

Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo, pesos mosca femeninos

El resto de las peleas se enumeran a continuación.

Preliminares y preliminares tempranas (ESPN +, UFC Fight Pass)*

Marlon Moraes contra Merab Dvalishvili, peso gallo

Dan Hooker contra Nasrat Haqparast, pesos ligeros

Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus, pesos pesados

Roxanne Modafferi vs. Taila Santos, pesos mosca femeninos

Ricky Simon contra Timur Valiev, peso gallo

Uros Medic vs. Jalin Turner, pesos ligeros

Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva, pesos mosca femeninos

Karl Roberson contra Nick Maximov, peso mediano

Matthew Semelsberger contra Martin Sano, peso welter

*tarjeta sujeta a cambios

Twitter: @Kelsey_McCarson

YouTube: Real Talk with Kelsey and Rachel

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Lauren Murphy necesitó más que suerte para convertirse en estrella de UFC