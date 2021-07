INFORME: NFL sanciona severamente a Mike McCarthy y a los Cowboys: ¿Qué hicieron?

Los Dallas Cowboys y Mike McCarthy están entre los equipos y tres entrenadores en jefe de la NFL en ser severamente castigados por violar las reglas de entrenamiento de las actividades organizadas en equipo (OTA, como se conocen en inglés), informó el jueves el periodista de ESPN Adam Schefter.

Según Schefter, el equipo de los Cowboys y McCarthy fueron multados con 100 mil y 50 mil dólares respectivamente. El equipo también deberá perderse una sesión de entrenamiento durante la primera semana de la temporada libre.

Los otros equipos culpables, según la liga, son los Jacksonville Jaguars (multa de 200 mil dólares) y su entrenador en jefe Urban Meyer, y los San Francisco 49ers (100 mil dólares) y su entrenador Kyle Shanahan (50 mil dólares).

Otras sanciones:

El consejo de administración de la NFL le ordenó a los 49ers cancelar la última semana de actividades el pasado.

A los Cowboys se les ordenó perderse una sesión de actividades durante la primera semana de la “ offseason ” de 2022.

A los Jaguars se les ordenó perderse dos sesiones de actividades durante la primera semana de la “offseason ” de 2022.

Se conocen más detalles

Aunque los directivos de los Cowboys no han hecho comentarios, la fuerte sanción se debe a que en los entrenamientos del 27 de mayo, las políticas de contacto físico fueron violadas, según reportó Clarence Hill del Fort Worth Star-Telegram.

La intensidad y el ritmo de los linieros interiores, y durante las coberturas de jugadas aéreas, jugando once contra once, claramente se dio en el marco de contacto físico, le dijo la NFL en una carta al equipo.

Además, la liga afirma que “el contacto excesivo entre los profundos y los receptores abiertos, y entre los linieros ofensivos y defensivos, culminó en jugadores siendo derribados al suelo”, según la carta.

“La carta le recuerda a los Cowboys que cuando el contacto físico dentro del campo de juego llega a un “nivel no permitido”, el entrenador en jefe está obligado a interrumpir la acción. Además, los entrenadores deben sacar del campo a los jugadores “sobreentusiasmados” para que entrenen individualmente. Las reglas de los OTA son parte del acuerdo de la Asociación de Jugadores de la NFL con la liga.

La afición de los Cowboys “no confía” en McCarthy

Lo mencionado anteriormente no ayudará a la mala opinión que ya tiene la afición de los Cowboys. En una encuesta llevada a cabo recientemente por Jon Machota de The Athletic, el 36.4 por ciento de la afición se define como que “confía parcialmente” en McCarthy porque cree que el equipo no puede ser peor que el del año pasado, que terminó con una marca de 6-10.

La mayoría de los encuestados (48.8%) son los que confían porque esta es parte de la afición “que espera que el equipo sea mucho mejor durante su (McCarthy) segunda temporada”. Sin embargo, más del 10% de los 1362 encuestados no confían en él, y creen que Dallas debe empezar a buscar a su próximo entrenador en jefe.

“Solo 58 de los 1362 encuestados estaban ´muy confiados´ de que McCarthy terminará guiando a los Cowboys al Super Bowl”, escribió Machota. “Un deslucido registro de 6-10 en su primera temporada no ayudó a generar confianza entre afición. Si los jugadores no se lesionan y el coordinador defensivo es reemplazado, quizás el equipo encuentre el camino.

En abril, Alex Kay, de Bleacher Report, determinó la seguridad laboral de cada entrenador en jefe de la NFL de cara a la temporada 2021. El puesto de McCarthy, quien ya ha ganado un Super Bowl, se ha puesto en duda luego de una primera temporada en Dallas muy decepcionante.

“McCarthy claramente se merece una segunda oportunidad, pero no puede darse el lujo fallar en un equipo cuyas expectativas son las de llegar al Super Bowl”, escribió Kay.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Cowboys ligados en posible cambio por mariscal campeón: ¿Quién es?

Esta es la versión original de Heavy.com por Zack Kelberman