Cowboys ligados en posible cambio por mariscal campeón: ¿Quién es?

La inacción de los Dallas Cowboys en conseguir un mariscal suplente puede beneficiarlo y puede terminar con la llegada de un ganador de Super Bowl MVP.

Se han flotado tres propuestas que “tienen lógica” antes de comenzar el campamento de pretemporada, de acuerdo a John Owning del Dallas Morning News. Estas están ligadas a los Cowboys con el quarterback de los Chicago Bears Nick Foles — el “candidat perfecto” para ser el suplente detrás de Dak Prescott.

“He mencionado en numerosas ocasiones durante la temporada libre, que la situación que existe en el puesto de mariscal suplente me da nervios,” escribió. “Mientras que la temporada de los Cowboys estaría perdida si Dak Prescott pierde gran perte de la temporada de nuevo, Dallas todavía no tiene a un mariscal suplente que pueda mantener el barco aflote si este que Prescott se golpea.

“Así que creo que sería inteligente si los Cowboys llaman a los Chicago Bears sobre Nick Foles. No tiene que ser uno un genio para darse cuenta que Foles sería una mejora sobre los que tiene Dallas en la actualidad en lo que se refiere a habilidad y experiencia, convirtiéndolo en el candidato ideal para mantener a la ofensiva de Dallas aflote durante uno o dos partidos si Prescott tiene que perderse partidos.”

El costo de un posible cambio

Owning sostiene que los Cowboys deben enviar a una selecciona de última ronda a los Bears a cambio de Foles, quien está bajo contrato hasta el 2022. El mariscal de los Eagles y más valioso del del Super Bowl LII, llegó a un acuero por un contrato reestructurado de tres años al llegar justo proveniente de Jacksonville en el 2020. Él tiene una cifra de $6.66 millones y $10.66 millones en contra del tope salarial de ese equipo.

“Hacer un cambio por Foles le costaría a Dallas uno cuatro millones en espacio salarial (Dallas actualmente alrededor de cinco millones disponibles, de acuerdo a Over the Cap). Esta es ua cifra alta para un mariscal suplente, pero se uede hader si Foles no quiere reestructurar su contrato para que le beneficie al equipo,” notó Owning.

“Fue inteligente que los Cowboys salieran a buscar por el mercado de agencia libre primero para traer a Jeff Driskel y Brett Hundley para que visiten. Pero ninguno de lso dos llegaron a un acuerdo con el equipo, ahora sería algo inteligente buscar en el mercado de cambios para ver si hay un mariscal capaz y experimentado, y que no cuesta más de que una selección de quinta o sexta ronda, que no es tanto valor a comparación de tener a Foles como suplente.”

Si las cosas no cambian, los mariscales de Dallas serán Prescott, el exquarterback de la Academia de la Fuera Aérea Garrett Gilbert, la selección de séptima ronda del 2020 Ben DiNucci, y el integrante del equipo de práctica Cooper Rush. Gilbert es el favorito para ser suplente la próxima temporada.

Se publica nueva proyeccion de Dak Prescott

El 15 de junio, Pro Football Focus publicó sus proyecciones oficiales de estadísticas para el 2021 para Prescott, quien recientemente se convirtió en el jugador mejor pago en la historia de la franquicia. Se proyecta que acumule 4,601 yardas en el aire y anote 27 touchdowns.

Se asume que si los números de PFF son precisos, Prescott tendrá una campaña digna de estar entre los mejores cince en su posición y eso puede significar en clasificación a la postemporada y un poco más. Pero esos números no son sus mejores. Estos números son menos que el 2019 en el que el dos veces integrante del Pro Bowl tuvo sus mejores estadísticas en pases completos (388), yardas (4,902), yardas por pase completo (12.6) y touchdowns (30).

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Los Cowboys harán sorprendente corte en su plantel: ¿Quién lo dijo?

Esta es la versión original de Heavy.com por Zack Kelberman