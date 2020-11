Día de Acción de Gracias: ¿Qué partidos de NFL hay hoy?

Hoy es el día de Acción de Gracias, lo que solo puede significar dos cosas, habrá mucho pavo e incluso mucho más fútbol. La lista de partidos programados para este jueves comienza con una gran tradición, los Detroit Lions recibiendo a los Houston Texans. Para no quedarse atrás, seguirá una batalla crítica por la supremacía de la NFC Este, mientras Washington viaja a Dallas para enfrentarse a los Cowboys.

Se suponía que el juego Ravens-Steelers sería la cereza del pastel para concluir nuestra fiesta de día de Acción de Gracias. Desafortunadamente, el Covid-19 cambió los planes, lo que obligó a la NFL a reprogramar el juego.

Pero no se preocupe. Te tenemos toda la programación actualizada, los avances de los juegos y los diferenciales de apuestas para todo lo relacionado con el fútbol en este Día de Acción de Gracias.

Houston Texans – Detroit Lions

Hora: 12:30 pm ET

Fecha: Jueves, 26/11 (Hoy)

Lugar: Ford Field (Detroit, MI)

Cobertura: CBS, CBS All-Access

Spread: Lions (+3)

Los Detroit llegan este jueves como perdedores locales, una posición en la que no tienden a sobresalir, perdiendo ocho juegos consecutivos cuando se le considera como tal. Houston, por otro lado, tiene marca de 6-3 ATS en sus últimos nueve juegos como visitante.

Además, los Lions estarán muy poco tripulados, descartando al esquinero Jeff Okudah y a los receptores Kenny Golladay y Danny Amendola para acompañar a otros tres jugadores.

El mariscal de campo de los Texans, Deshaun Watson, ha recuperado últimamente su forma dominante. Después de lanzar cinco intercepciones durante las primeras cinco semanas de la temporada, el 2x-Pro Bowler ha lanzado 11 TD a cero intercepciones en sus últimos cinco concursos.

Washington Football Team – Dallas Cowboys

Hora: 4:30 pm ET

Fecha: Jueves, 26/11 (Hoy)

Lugar: Estadio AT&T (Arlington, TX)

Cobertura: FOX

Spread: Cowboys (-3)

Un juego crítico para dos contendientes de la NFC Este a solo medio juego del primer lugar. Andy Dalton mostró destellos de su pasado con los Red Riffle hace una semana, lanzando tres TD y estableciendo un récord de temporada (como titular) con un rating de 104.0 QB.

El receptor abierto de Washington, Terry McLaurin, actualmente es duda para el juego. Teniendo en cuenta que participó plenamente en la práctica del miércoles, hay algo de optimismo.

Los Cowboys han cubierto cada uno de sus últimos dos juegos con un touchdown o más, según OddShark.

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

(ACTUALIZADO*)

Hora: 1:15 pm ET

Fecha: Domingo 29/11

Lugar: Heinz Field (Pittsburgh, PA)

Cobertura: NBC

Spread: Steelers (-4)

Originalmente programado como el partido estelar en el triple encabezado de este jueves, la NFL anunció el miércoles que pospondría el juego debido a un brote del virus del Covid-19 entre los jugadores y entrenadores de los Baltimore Ravens.

Aquí está la declaración de la NFL al respecto:

Los corredores J.K. Dobbins y Mark Ingram dieron positivo por el virus el lunes, el equipo también colocó al apoyador externo Pernell McPhee y al tackle defensivo Brandon Williams en la lista de Reserva / COVID-19. Esta es la segunda temporada de Williams en la lista este año. El miércoles, Baltimore agregó tres más a la lista; el ala defensiva Calais Campbell y los linieros ofensivos Patrick Mekari y Matt Skur.

El tiempo adicional debido a la reprogramación podría abrir la puerta para que un puñado de estos jugadores estén disponibles a la hora del juego el domingo si se consideran contactos cercanos.

Mientras tanto, los Ravens emitieron un comunicado el miércoles anunciando que han disciplinado a un miembro del personal no identificado por conducta relacionada con el brote:

Si bien la reprogramación podría funcionar a favor de los Ravens, el receptor abierto de los Steelers, JuJu Smith-Schuster, no estaba muy contento con los continuos esfuerzos de la NFL por distribuir su agenda, especialmente en el día Acción de Gracias.

First the NFL takes away our bye week because another team can’t get their Covid situation together, now they take away our Thanksgiving primetime game for the same reason. Smh.

— JuJu Smith-Schuster (@TeamJuJu) November 25, 2020